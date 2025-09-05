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Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?

05 сентября 2025 17:08
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Уже завтра, 6 сентября, Лида станет столицей 32-го Дня белорусской письменности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году масштабный литературный форум посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году благоустройства, а также 500-летию с момента выхода первой белорусской печатной книги «Апостол» Франциска Скорины.

Обо всем этом на языке литературы расскажут на протяжении двух дней праздника. О новинках и сюрпризах этого года – репортаж Галины Буро.

Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?-2

«Вначале было слово, и слово было у Бога». 740 страниц – сборник молитвословий «Минея» хранится в Свято-Георгиевском храме. Был издан на старославянском языке в 1724 году. Это самая древняя книга в Лидском районе. По крайней мере, в архивах официальных учреждений.

Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?-4

Протоиерей Ростислав Соловьев, благочинный Лидского церковного округа:
На каждой странице мы видим капельки воска, это свидетельствует о том, что по этой книге молились, совершали богуслужения. Как она здесь появилась, к сожалению, не известно, потому что храму всего 150 лет. Книга издана в 1724 году, но это вопрос второстепенный. Важно, что эта книга сохранилась. Передает дыхание того времени, намоленная книга.

Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?-6

Факсимильное издание этой книги презентуют в Лиде в День белорусской письменности – подарок для ценителей.

Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?-8

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:
Творческих проектов в этом году будет, я думаю, что на каждого зрителя по проекту. Мы ожидаем большое количество гостей, уже гости у нас подтвердились. Будет яркая творческая встреча с белорусским писателем, поэтом Чигринцом. В его компании будет наш народный композитор Эдуард Ханок.

Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?-10

Фестиваль книги и прессы, выставки, автограф-сессии. В город прибудут делегации от союза писателей – более сотни человек. Во время официальной церемонии открытия праздника пройдет вручение национальной литературной премии. Два дня в окружении любви к родному слову. Издатели обещают много книжных новинок.

Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?-12

Впервые на главной сцене праздника – гала-концерт Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». Самый душевный детский проект проходит при участии нашего телеканала. До финала из 20 тысяч школьников добрались 18, выступят и победители разных лет, которые выросли, возмужали, но помнят: в начале было слово – роднае, матчына.

Подробности смотрите в видео.

# День белорусской письменности # Культура Беларуси # Белорусские традиции # Наталья Левшунова # Галина Буро

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