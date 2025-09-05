Эдуард Ханок выступит на Дне белорусской письменности в Лиде – что ещё подготовили к масштабному празднику?

Уже завтра, 6 сентября, Лида станет столицей 32-го Дня белорусской письменности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году масштабный литературный форум посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году благоустройства, а также 500-летию с момента выхода первой белорусской печатной книги «Апостол» Франциска Скорины. Обо всем этом на языке литературы расскажут на протяжении двух дней праздника. О новинках и сюрпризах этого года – репортаж Галины Буро.

«Вначале было слово, и слово было у Бога». 740 страниц – сборник молитвословий «Минея» хранится в Свято-Георгиевском храме. Был издан на старославянском языке в 1724 году. Это самая древняя книга в Лидском районе. По крайней мере, в архивах официальных учреждений.

Протоиерей Ростислав Соловьев, благочинный Лидского церковного округа:

На каждой странице мы видим капельки воска, это свидетельствует о том, что по этой книге молились, совершали богуслужения. Как она здесь появилась, к сожалению, не известно, потому что храму всего 150 лет. Книга издана в 1724 году, но это вопрос второстепенный. Важно, что эта книга сохранилась. Передает дыхание того времени, намоленная книга.

Факсимильное издание этой книги презентуют в Лиде в День белорусской письменности – подарок для ценителей.

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:

Творческих проектов в этом году будет, я думаю, что на каждого зрителя по проекту. Мы ожидаем большое количество гостей, уже гости у нас подтвердились. Будет яркая творческая встреча с белорусским писателем, поэтом Чигринцом. В его компании будет наш народный композитор Эдуард Ханок.

Фестиваль книги и прессы, выставки, автограф-сессии. В город прибудут делегации от союза писателей – более сотни человек. Во время официальной церемонии открытия праздника пройдет вручение национальной литературной премии. Два дня в окружении любви к родному слову. Издатели обещают много книжных новинок.