«Малая родина – это сцена». Тина Кароль о сыне, Инстаграме, «Славянском базаре» и фильме «Интонации»

Сегодня мы беседуем с украинской певицей – Тиной Кароль.

«Фильм «Интонации» – о психотипах женского «Я» Совсем недавно Вы презентовали музыкальный фильм «Интонации», в который вошло 7 музыкальных клипов – песен из нового альбома и Ваше трогательное интервью. Расскажите, пожалуйста, про этот проект, про ваши эмоции, о съёмках. Тина Кароль, народная артистка Украины:

Фильм «Интонации» – это был финальный аккорд огромного, большого, самого масштабного поп-тура, который был наполнен идеологией, как и фильм, о психотипах женского «Я»: женщина-босс, женщина-мама, женщина-подруга, женщина-любовница, женщина-ребёнок. «Моё ремесло – хлеб, отдушина и мотиватор»: певица Тина Кароль отвечает на «Простые вопросы»

Эти 5 граней, 5 интонаций живут внутри нас, наша задача духовно развивать их одновременно. С этих красок, с этих углов и были заявлены различные беседы, интервью, вопросы, которые вы видели в фильме «Интонации», и созданы треки в альбоме. Всё пошло от музыки.

«Учу сына уважать женщину, семью» Вы растите сына и, безусловно, Вы вкладываете в него самое лучшее. Насколько важно воспитать в маленьком мужчине любовь к женщине, к культу женщины? Согласны ли Вы с мнением, что современная женщина всё больше напоминает мужчину в юбке? Тина Кароль:

Я соглашусь с Вами, что женщины более активны, мужчин они не напоминают, они стали более властными, раскованными, и это диктует современный бизнес и общество. И в этом нет ничего плохого.

По поводу моего сына – да, я учу его уважать женщину, семью, а он приучается к культу семьи. Время покажет. Я надеюсь, что зернышки, которые посеяны, прорастут, и он будет хорошим человеком.

«Меня пленит простота, лёгкость на подъём» В одном из интервью Вы сказали, что не любите богатых мужчин, а предпочитаете простых ребят, у которых не хватает денег даже на маршрутку. Связано ли это с тем, что Вы перенасытились, возможно, гламурной светской жизнью? Или Ваша тяга к простому и душевному была всегда? Тина Кароль:

К настоящему больше, меня пленит простота, лёгкость на подъём, возможность сделать что-либо посредством своего интеллекта, своего труда, не купив, а заработав. Так я научена, так я приучена, так складывалась моя судьба артистическая. Ничего легко мне никогда не давалось.

«Мои посты – о том, что может вдохновлять. Я не смогу вести видеоблоги» Вы всё время подчеркиваете, что ведёте аскетичный образ жизни, а вот до недавнего времени вы даже не заводили страничку в социальной сети. Вы недавно появились в Instagram. Почему? Согласитесь ли Вы с мнением, что интернет-коммуникации сейчас у руля социального прогресса? Тина Кароль:

Да. Интернет помог людям общаться и открыть для себя мир. Мои посты – это о том, что может вдохновлять – это природа, музыка, творчество, интересные люди. Никогда я – в принципе, не хочу и это неприемлемо мне, я не понимаю зачем – я не смогу вести вот эти видеоблоги, в которых сама говорю в своё стекло, в своё зеркало, в это отражение, о том или о сём. Я думаю, что всё, что я хочу сказать, и всё, что я хочу отдать – это через музыку.

Важно ли для артиста следовать духу времени? И не стоит ли отклоняться от привычного маршрута в музыке? Тина Кароль:

Артисту стоит отклоняться, следить, внимать и пропускать через своё нутро.

«Формула успеха: делайте искренне своё дело, мечтайте смело, будьте чистыми» У Вас – интернациональная команда музыкантов. Как они относятся к Вашему творчеству? Внимают ли они его и, вообще, украинскую культуру? Тина Кароль:

Очень нравится им и культура, и если бы им не нравилось искусство, наше творчество, то они бы не изъявляли желание сотрудничать, потому что его изъявляют они сами, и нам приятно. И разные люди, из разных культур, с разным мировоззрением, когда они встречаются вместе, они могут вместе создать нечто экстраординарное.

Как вы считаете, в чем Ваша формула успеха? Что Вас любят во всём мире и с Вами хотят сотрудничать? Тина Кароль:

Нет формулы успеха ни у кого, её не существует. Как есть такое выражение: «В чем секрет? В том, что нет никакого секрета!» Формула успеха: делайте искренне своё дело, если чувствуете, что вы горите, вас это зажгло, стремитесь немедленно реализовать свою мечту. Мечтайте смело, будьте чистыми. Меня вдохновляет, когда я, например, недавно увидела флешмоб – 1 160 детей танцевали под детский гимн «Украина – цэ ты». Эта песня была написана в моём музыкальном подвале, когда мы просто бренчали на гитаре и искали что-то, чтобы выразить в сложный момент для Украины свою любовь. И вот это круто!

О «Славянском базаре». «Праздник разных культур, без которого мы не сможем» 2018 год в Беларуси посвящён малой родине. Что Вы можете сказать о своей малой родине? Тина Кароль:

Я родилась в Магаданской области. Посёлок, который сегодня уже не населён никем, пустует. Потом я переехала в Ивано-Франковск – это западная Украина, и там я закончила школу. Потом я переехала в Киев. И везде частичка воспоминаний, любви, эмоций, поэтому мне сложно сказать, что это что-то одно. Малая родина – это сцена. У нас в Витебске скоро стартует музыкальный фестиваль «Славянский базар», в котором Вы непосредственно принимали участие. Как Вы оцениваете этот песенный конкурс по сравнению с другими музыкальными площадками? Тина Кароль:

Я считаю, что это великолепная традиция, что это – праздник разных культур, без которого мы не сможем.