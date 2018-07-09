«Малая родина – это сцена». Тина Кароль о сыне, Инстаграме, «Славянском базаре» и фильме «Интонации»

Сегодня мы беседуем с украинской певицей – Тиной Кароль.
Сегодня мы беседуем с украинской певицей – Тиной Кароль.
Совсем недавно Вы презентовали музыкальный фильм «Интонации», в который вошло 7 музыкальных клипов – песен из нового альбома и Ваше трогательное интервью. Расскажите, пожалуйста, про этот проект, про ваши эмоции, о съёмках.
Тина Кароль, народная артистка Украины:
Фильм «Интонации» – это был финальный аккорд огромного, большого, самого масштабного поп-тура, который был наполнен идеологией, как и фильм, о психотипах женского «Я»: женщина-босс, женщина-мама, женщина-подруга, женщина-любовница, женщина-ребёнок.
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Эти 5 граней, 5 интонаций живут внутри нас, наша задача духовно развивать их одновременно. С этих красок, с этих углов и были заявлены различные беседы, интервью, вопросы, которые вы видели в фильме «Интонации», и созданы треки в альбоме. Всё пошло от музыки.
Вы растите сына и, безусловно, Вы вкладываете в него самое лучшее. Насколько важно воспитать в маленьком мужчине любовь к женщине, к культу женщины? Согласны ли Вы с мнением, что современная женщина всё больше напоминает мужчину в юбке?
Тина Кароль:
Я соглашусь с Вами, что женщины более активны, мужчин они не напоминают, они стали более властными, раскованными, и это диктует современный бизнес и общество. И в этом нет ничего плохого.
По поводу моего сына – да, я учу его уважать женщину, семью, а он приучается к культу семьи. Время покажет. Я надеюсь, что зернышки, которые посеяны, прорастут, и он будет хорошим человеком.
В одном из интервью Вы сказали, что не любите богатых мужчин, а предпочитаете простых ребят, у которых не хватает денег даже на маршрутку. Связано ли это с тем, что Вы перенасытились, возможно, гламурной светской жизнью? Или Ваша тяга к простому и душевному была всегда?
Тина Кароль:
К настоящему больше, меня пленит простота, лёгкость на подъём, возможность сделать что-либо посредством своего интеллекта, своего труда, не купив, а заработав. Так я научена, так я приучена, так складывалась моя судьба артистическая. Ничего легко мне никогда не давалось.
Вы всё время подчеркиваете, что ведёте аскетичный образ жизни, а вот до недавнего времени вы даже не заводили страничку в социальной сети. Вы недавно появились в Instagram. Почему? Согласитесь ли Вы с мнением, что интернет-коммуникации сейчас у руля социального прогресса?
Тина Кароль:
Да. Интернет помог людям общаться и открыть для себя мир. Мои посты – это о том, что может вдохновлять – это природа, музыка, творчество, интересные люди. Никогда я – в принципе, не хочу и это неприемлемо мне, я не понимаю зачем – я не смогу вести вот эти видеоблоги, в которых сама говорю в своё стекло, в своё зеркало, в это отражение, о том или о сём. Я думаю, что всё, что я хочу сказать, и всё, что я хочу отдать – это через музыку.
Важно ли для артиста следовать духу времени? И не стоит ли отклоняться от привычного маршрута в музыке?
Тина Кароль:
Артисту стоит отклоняться, следить, внимать и пропускать через своё нутро.
У Вас – интернациональная команда музыкантов. Как они относятся к Вашему творчеству? Внимают ли они его и, вообще, украинскую культуру?
Тина Кароль:
Очень нравится им и культура, и если бы им не нравилось искусство, наше творчество, то они бы не изъявляли желание сотрудничать, потому что его изъявляют они сами, и нам приятно. И разные люди, из разных культур, с разным мировоззрением, когда они встречаются вместе, они могут вместе создать нечто экстраординарное.
Как вы считаете, в чем Ваша формула успеха? Что Вас любят во всём мире и с Вами хотят сотрудничать?
Тина Кароль:
Нет формулы успеха ни у кого, её не существует. Как есть такое выражение: «В чем секрет? В том, что нет никакого секрета!» Формула успеха: делайте искренне своё дело, если чувствуете, что вы горите, вас это зажгло, стремитесь немедленно реализовать свою мечту. Мечтайте смело, будьте чистыми. Меня вдохновляет, когда я, например, недавно увидела флешмоб – 1 160 детей танцевали под детский гимн «Украина – цэ ты». Эта песня была написана в моём музыкальном подвале, когда мы просто бренчали на гитаре и искали что-то, чтобы выразить в сложный момент для Украины свою любовь. И вот это круто!
2018 год в Беларуси посвящён малой родине. Что Вы можете сказать о своей малой родине?
Тина Кароль:
Я родилась в Магаданской области. Посёлок, который сегодня уже не населён никем, пустует. Потом я переехала в Ивано-Франковск – это западная Украина, и там я закончила школу. Потом я переехала в Киев. И везде частичка воспоминаний, любви, эмоций, поэтому мне сложно сказать, что это что-то одно. Малая родина – это сцена.
У нас в Витебске скоро стартует музыкальный фестиваль «Славянский базар», в котором Вы непосредственно принимали участие. Как Вы оцениваете этот песенный конкурс по сравнению с другими музыкальными площадками?
Тина Кароль:
Я считаю, что это великолепная традиция, что это – праздник разных культур, без которого мы не сможем.
Будем рады видеть Вас в качестве гостя на нашем фестивале!
Тина Кароль:
Да, я буду и спасибо вам большое!
И в завершение – несколько слов нашим телезрителям.
Тина Кароль:
Я хочу пожелать вдохновения, конечно. И хочу, чтобы вы, дорогие телезрители, белорусы, знали, что в песнях поётся: «Сдаться ты всегда успеешь, жизнь продолжается», – это манифест, с которым можно просыпаться, творить чудеса. И чудо внутри нас, его нужно просто приоткрыть, открыть, нужно услышать себя, радуйтесь миру, любите близких!