9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Новости Беларуси. Славянский базар в Витебске начинается. 9 июля состоится первый концерт в рамках масштабного праздника искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С программой «Мир вашему дому» выступит российская певица Зара. В числе приглашенных гостей этого праздника – Жерар Депардье, Олег Газманов, Стас Пьеха и Даниил Плужников. Всего в Летнем амфитеатре в 2018 году пройдет почти два десятка концертов. И сегодня же состоится жеребьевка среди участников детского музыкального конкурса.