9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Новости Беларуси. Славянский базар в Витебске начинается. 9 июля состоится первый концерт в рамках масштабного праздника искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Славянский базар в Витебске начинается. 9 июля состоится первый концерт в рамках масштабного праздника искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С программой «Мир вашему дому» выступит российская певица Зара. В числе приглашенных гостей этого праздника – Жерар Депардье, Олег Газманов, Стас Пьеха и Даниил Плужников. Всего в Летнем амфитеатре в 2018 году пройдет почти два десятка концертов. И сегодня же состоится жеребьевка среди участников детского музыкального конкурса.
Выступать юные исполнители будут на протяжении двух дней. И уже 12 июля на открытии фестиваля, обладателю Гран-при вручат главную награду – Лиру.