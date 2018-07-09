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9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске»

09 июля 2018 08:17
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Новости Беларуси. Славянский базар в Витебске начинается. 9 июля состоится первый концерт в рамках масштабного праздника искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» -1

С программой «Мир вашему дому» выступит российская певица Зара. В числе приглашенных гостей этого праздника – Жерар Депардье, Олег Газманов, Стас Пьеха и Даниил Плужников. Всего в Летнем амфитеатре в 2018 году пройдет почти два десятка концертов. И сегодня же состоится жеребьевка среди участников детского музыкального конкурса.

9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» -4

Выступать юные исполнители будут на протяжении двух дней. И уже 12 июля на открытии фестиваля, обладателю Гран-при вручат главную награду – Лиру.

9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» -7

9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» -9

9 июля состоится первый концерт в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» -11

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Фотофакт

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