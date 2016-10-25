«Люди себя дискредитируют сами»: почему Тины Кароль нет в соцсетях?

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вас не страшит оказаться в какой-то ситуации или в какой-то момент под влиянием, скажем, сиюминутного желания, а потом пожалеть об этом?
Тина Кароль:
Сиюминутное желание – это лента в «Фэйсбуке».
Поэтому я не веду «Фэйсбук» и не нахожусь в соцсетях. Потому что я – человек творческий и спонтанный, эмоциональный.
Можете всё, что угодно написать?
Тина Кароль:
Я – человек ситуативный. Любая ситуация может меня вознести духовно, морально и наоборот. Поэтому я не веду соцсети.
И считаю, что это – большая проблема, вот таких ситуативных вбросов.
И порою люди себя дискредитируют сами.
Полностью текст интервью и видео здесь