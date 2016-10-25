«Люди себя дискредитируют сами»: почему Тины Кароль нет в соцсетях?

Певица, заслуженная артистка Украины Тина Кароль в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вас не страшит оказаться в какой-то ситуации или в какой-то момент под влиянием, скажем, сиюминутного желания, а потом пожалеть об этом?

Тина Кароль:

Сиюминутное желание – это лента в «Фэйсбуке».

Поэтому я не веду «Фэйсбук» и не нахожусь в соцсетях. Потому что я – человек творческий и спонтанный, эмоциональный.

Можете всё, что угодно написать?

Тина Кароль:

Я – человек ситуативный. Любая ситуация может меня вознести духовно, морально и наоборот. Поэтому я не веду соцсети.

И считаю, что это – большая проблема, вот таких ситуативных вбросов.

И порою люди себя дискредитируют сами.