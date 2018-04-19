Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон

Новости Беларуси. По зову сердца. Во время благотворительного марафона в Бобруйске более ста тысяч рублей собрано на реконструкцию местной детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарищеский футбольный матч и концерт звезд белорусской и российской эстрады – всё это привлекло внимание неравнодушных людей и меценатов. Вдохновителем акции стал певец Руслан Алехно. Проект – своеобразный подарок его малой родине.

Вероника Соколова, СТВ:

Сегодня здесь уже ничего не напоминает о грандиозном концерте. Но то, что происходило на этой площадке еще долго будет пестрить в лентах соцсетей. Под купол ледовой арены, по зову сердца, съехались звезды белорусской эстрады и российского шоу-бизнеса, чтобы поддержать марафон добра. Известный уроженец Бобруйска Руслан Алехно в год малой родины предложил глобальный проект «По зову сердца – всем миром». Инициативу поддержал горисполком.





Юлия Михальчик, Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Дмитрий Колдун, Денис Клявер, Диана Гурцкая – это далеко не весь список тех, кто вечером 19 апреля вышел на сцену, что бы сказать – нам не безразлично здоровье наших детей.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Самое главное – это воспитывает в нас, в творческих людях, вообще, в людях, то понимание, ощущение доброты, которое так необходимо людям.

Денис Клявер, певец, композитор (Россия):

Такие мероприятия доказывают, что искренние отношения людей, любовь, чувства. Все, что в нас сильнее живет, спасут этот мир.

Диана Гурцкая сегодня не только певица, но и общественный деятель. Будучи медийной личностью, создала фонд помощи незрячим и слабовидящим детям. Артистка признается, в благотворительности главное – чтобы люди чувствовали сердцем и душой.

Диана Гурцкая, заслуженная артистка России:

Если мы хоть одному человеку можем помочь, одному ребенку сможем помочь – это уже целая жизнь.

В зале не было свободных мест. Все билеты, а это более трех тысяч, раскупили еще задолго до главного события бобруйской весны. Но это стало лишь частью масштабного марафона по сбору средств на реконструкцию детской больницы.

Весь день в рамках акции в Бобруйск съезжались высокие гости. Представители посольств разных стран прошли с экскурсией по детской больнице. А в полдень приглашенные дипломаты в художественной галерее города познакомились с мэром Бобруйска Александром Студневым.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Дети – это наше будущее. Благодаря этой акции мы на всю республику, на весь мир покажем, что наши стремления и желания выполняют добрые и хорошие дела. Уже после официальной части, костюмы сменили на спортивную форму – чтобы в товарищеском матче помериться силами с бобруйской сборной.





Напомним, благотворительный марафон по сбору средств на реконструкцию Бобруйской детской больницы стартовал еще осенью 2017 и продолжается и до сих пор. Собранные деньги сейчас на расчетных счетах ждут своего часа.