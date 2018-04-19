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Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон

19 апреля 2018 20:30
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Новости Беларуси. По зову сердца. Во время благотворительного марафона в Бобруйске более ста тысяч рублей собрано на реконструкцию местной детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-1

Товарищеский футбольный матч и концерт звезд белорусской и российской эстрады – всё это привлекло внимание неравнодушных людей и меценатов. Вдохновителем акции стал певец Руслан Алехно. Проект – своеобразный подарок его малой родине.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-4

Вероника Соколова, СТВ:
Сегодня здесь уже ничего не напоминает о грандиозном концерте. Но то, что происходило на этой площадке еще долго будет пестрить в лентах соцсетей.

Под купол ледовой арены, по зову сердца, съехались звезды белорусской эстрады и российского шоу-бизнеса, чтобы поддержать марафон добра. Известный уроженец Бобруйска Руслан Алехно в год малой родины предложил глобальный проект «По зову сердца – всем миром». Инициативу поддержал горисполком.

 

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-7



Юлия Михальчик, Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Дмитрий Колдун, Денис Клявер, Диана Гурцкая – это далеко не весь список тех, кто вечером 19 апреля вышел на сцену, что бы сказать – нам не безразлично здоровье наших детей.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-9

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Самое главное – это воспитывает в нас, в творческих людях, вообще, в людях, то понимание, ощущение доброты, которое так необходимо людям.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-12

Денис Клявер, певец, композитор (Россия):
Такие мероприятия доказывают, что искренние отношения людей, любовь, чувства. Все, что в нас сильнее живет, спасут этот мир.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-15

Диана Гурцкая сегодня не только певица, но и общественный деятель. Будучи медийной личностью, создала фонд помощи незрячим и слабовидящим детям. Артистка признается, в благотворительности главное – чтобы люди чувствовали сердцем и душой.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-18

Диана Гурцкая, заслуженная артистка России:
Если мы хоть одному человеку можем помочь, одному ребенку сможем помочь – это уже целая жизнь.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-21

В зале не было свободных мест. Все билеты, а это более трех тысяч, раскупили еще задолго до главного события бобруйской весны. Но это стало лишь частью масштабного марафона по сбору средств на реконструкцию детской больницы.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-24

Весь день в рамках акции в Бобруйск съезжались высокие гости. Представители посольств разных стран прошли с экскурсией по детской больнице. А в полдень приглашенные дипломаты в художественной галерее города познакомились с мэром Бобруйска Александром Студневым.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-27

Александр Студневпредседатель Бобруйского горисполкома:
Дети – это наше будущее. Благодаря этой акции мы на всю республику, на весь мир покажем, что наши стремления и желания выполняют добрые и хорошие дела.

Уже после официальной части, костюмы сменили на спортивную форму – чтобы в товарищеском матче помериться силами с бобруйской сборной.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-30


 

Напомним, благотворительный марафон по сбору средств на реконструкцию Бобруйской детской больницы стартовал еще осенью 2017 и продолжается и до сих пор. Собранные деньги сейчас на расчетных счетах ждут своего часа.

Любовь, чувства спасут этот мир. В Бобруйске прошёл благотворительный марафон-33

Все, кому не все равно, может еще внести свою лепту на благотворительный счет больницы, реквизиты банка и другие подробности на сайте бобрлайф. Ведь помогать не стыдно.

# Культура # Благотворительная акция # Фотофакт # Анатолий Ярмоленко # Александр Студнев # Диана Гурцкая

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