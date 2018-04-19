Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске: самые яркие афиши дизайнеров и художников балканских стран

Новости Беларуси. 30 самых ярких сценических плакатов из Болгарии, Греции, Македонии, Румынии и других стран можно увидеть в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы плакатов – графические дизайнеры и художники балканских стран. Это оригинальные афиши знаковых спектаклей, выставок и концертов.

Ангел Ганев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси:

Болгарское посольство с удовольствием представляет новую выставку плакатов авторов и художников из 11 балканских стран. Я считаю, что белорусскому зрителю будет интересно посмотреть, придти.

Болгария – председатель Совета Европейского Союза, и я думаю, что таким образом мы представляем и балканские страны, и Европейский союз в целом.

Работы были отобраны фондом Международного фестиваля сценических плакатов, который проходит в Болгарии с 1995 года. Уже более 20 лет София – мировая столица плакатного искусства.