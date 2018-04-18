Любительский театр из Клецка показал оригинальный спектакль, где нет ни одной мужской роли

Новости Беларуси. В Клецке состоялась премьера спектакля первого любительского театра «Маски», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Клецке состоялась премьера спектакля первого любительского театра «Маски», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лицедеи-самоучки под руководством режиссера Надежды Железной несколько месяцев репетировали постановку на сцене районного центра культуры. Спектакль – оригинальный. Называется он «Валерия» и в нем нет ни одной мужской роли.
Надежда Железная, режиссер любительского театрального коллектива «Маски»:
Это впервые для Клецка такое ноу-хау. Подбирались актеры трудно. Я не могу сказать, что легко было подобрать таким составом, который у нас сейчас есть. Восемь человек, в том числе там играю и я. Планируем еще больше набрать людей. Конечно, хочется мужчин в наш коллектив, потому что тяжело подбирать пьесы чисто женских ролей. Пока репертуар я не могу вам сказать какой, но мы будем работать.
После громкого успеха в райцентре, театр «Маски» планирует выступить с небольшим туром по всему Клецкому району. Впереди у труппы – новые постановки и шлифовка актерского мастерства.