Любительский театр из Клецка показал оригинальный спектакль, где нет ни одной мужской роли

Надежда Железная, режиссер любительского театрального коллектива «Маски»:

Это впервые для Клецка такое ноу-хау. Подбирались актеры трудно. Я не могу сказать, что легко было подобрать таким составом, который у нас сейчас есть. Восемь человек, в том числе там играю и я. Планируем еще больше набрать людей. Конечно, хочется мужчин в наш коллектив, потому что тяжело подбирать пьесы чисто женских ролей. Пока репертуар я не могу вам сказать какой, но мы будем работать.