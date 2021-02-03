«Любимая сцена в Большом». Эта девушка успевает заниматься музыкой, моделингом и организовывать мероприятия

Кто-то в детстве мечтает стать космонавтом, кто-то учителем, кто-то водителем. Воплотить цель самых ранних лет жизни нашей героине удалось: она стала певицей. В свои 23 девушка уже успела получить музыкальное образование, начала преподавать и научилась уверенно брать ноту «си» второй октавы, и это не передел, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Иванова, студентка Белорусской государственной академии музыки, педагог-организатор:

Я с самого детства подсознательно знала, что свою жизнь свяжу с музыкой. Почему так? Наверное, судьба. Началось все с обычной общеобразовательной школы у меня в Рогачеве, в моем родном городе. В школе с музыкальным уклоном, где я и познакомилась с классической музыкой, и влюбилась в нее на всю жизнь. Свои студенческие годы Татьяна проводила не только за музицированием, энергии хватало и на тексты. Сценарии для новогодних праздников, внутренних концертов академии, конкурсов красоты. Девушке все было интересно.

Яна Якута, пианистка, заместитель председателя студенческого совета Белорусской государственной академии музыки:

Познакомилась с Таней, потому что она была организатором всего. И мне стало сразу интересно. И в дальнейшем я узнала, что она очень классный организатор. Потому что такие проекты, которые проходили у нас в академии, проходили на высоком уровне. И до этого мало кто такое организовывал. Свободное время девушка с голосом сопрано проводит в музеях и театрах. Любимая сцена, конечно же, в Большом. В планах у Татьяны выйти на нее как можно скорее.

Татьяна Иванова:

Выступления, конечно же, есть. Без практики нам, вокалистам, никуда. Но в связи с такой ситуацией, которая сложилась в последнее время, количество концертов сократилось, но из последнего я могу вспомнить рождественский показ, концерт, на котором мне посчастливилось выступать. Еще одна сильная сторона Тани – моделинг. Показы, съемки, примерки и походка от бедра разбавляют и без того насыщенную жизнь певицы. Девушка признается, именно обучение профессии манекенщицы дало необходимую уверенность в себе.