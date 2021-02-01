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Борисов стал культурной столицей Беларуси-2021. Какие проекты здесь проведут в начале года?

01 февраля 2021 14:32
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Новости Беларуси. Борисов стал культурной столицей Беларуси. Здесь в декабре сезон событий открыла выставка старинных икон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борисов стал культурной столицей Беларуси-2021. Какие проекты здесь проведут в начале года?-1

В Борисовской центральной районной библиотеке планируется реализовать целый ряд проектов. Покажут работы молодых художников и тех, кто уже сделал себе имя в живописи. Готовится выставка, посвященная творчеству известного скульптора и художника Анатолия Аникейчика. Будут творческие встречи с писателями. Здесь прошла онлайн-конференция с иллюстратором детских книг из Финляндии. Также запланированы различные соревнования.

Борисов стал культурной столицей Беларуси-2021. Какие проекты здесь проведут в начале года?-4

Елена Капыток, директор Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Мы инициировали такой международный проект, который называется «Мы рисуем город-побратим». Он для детей до 17 лет. Идея этого конкурса в том, что наши борисовчане будут рисовать города-побратимы Борисова – те, которые им понравятся. С той стороны, из городов-побратимов, они будут рисовать наш Борисов.

Борисов стал культурной столицей Беларуси-2021. Какие проекты здесь проведут в начале года?-7

Кроме того, библиотека будет представлена ​​на международной книжной ярмарке в Минске. Туда привезут коллекцию изданий с дарственными надписями известных писателей.

# Культура # Культура # Елена Капыток # Анатолий Аникейчик # Фотофакт

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