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«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске

02 февраля 2021 07:41
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Новости Беларуси. Выставка «Иран. Драгоценная земля» открылась в галерее «Университет культуры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске-1

Работ несколько сотен, и каждое произведение пронизано любовью к родине и вере, мотивами добра и мира. Экспозиция приурочена к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске-4

Заглянули на выставку дипломаты, студенты и деятели искусства. Несмотря на пандемию и разобщенность в некоторых государствах, Беларусь и Иран продолжают развивать двусторонние отношения и делятся частичкой своей культуры друг с другом.

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске-7

Анатолий Демченко, посетитель выставки:
Выставка просто прекрасная. Я очень рад, что я здесь. В Беларуси или в Иране все абсолютно одинаковое – концепции добра и счастья. Особенно в картинах это очень просматривается.

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске-10

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси: 
Сегодня нации должны быть рядом друг с другом. Конечно, из-за ситуации с пандемией коронавируса очень сложная обстановка у всех народов. Но мы можем, проводя такие культурные художественные мероприятия, хотя бы легко пережить эту обстановку и поднять людям настроение. Мы надеемся, что скоро в Иране будем проводить Неделю культуры Беларуси. Я увидел, что люди здесь очень любят и ценят культуру. Они очень спокойные и доброжелательные. Мы всему народу Беларуси желаем здоровья.

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске-13

На выставке представлена лишь часть 70-летнего наследия Ирана. Познакомиться с ним можно до 18 февраля включительно.

# Выставки в Минске # Культура # Анатолий Демченко # Саид Яри # Фотофакт

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