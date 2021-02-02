«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске

Новости Беларуси. Выставка «Иран. Драгоценная земля» открылась в галерее «Университет культуры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работ несколько сотен, и каждое произведение пронизано любовью к родине и вере, мотивами добра и мира. Экспозиция приурочена к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

Заглянули на выставку дипломаты, студенты и деятели искусства. Несмотря на пандемию и разобщенность в некоторых государствах, Беларусь и Иран продолжают развивать двусторонние отношения и делятся частичкой своей культуры друг с другом.

Анатолий Демченко, посетитель выставки:

Выставка просто прекрасная. Я очень рад, что я здесь. В Беларуси или в Иране все абсолютно одинаковое – концепции добра и счастья. Особенно в картинах это очень просматривается.

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси:

Сегодня нации должны быть рядом друг с другом. Конечно, из-за ситуации с пандемией коронавируса очень сложная обстановка у всех народов. Но мы можем, проводя такие культурные художественные мероприятия, хотя бы легко пережить эту обстановку и поднять людям настроение. Мы надеемся, что скоро в Иране будем проводить Неделю культуры Беларуси. Я увидел, что люди здесь очень любят и ценят культуру. Они очень спокойные и доброжелательные. Мы всему народу Беларуси желаем здоровья.