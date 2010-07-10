Лукашенко открыл «Славянский базар» в Витебске

9 июля прошла торжественная церемония открытия «Славянского базара» в Витебске. По традиции вступительным словом гала-концерт открыл Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, окунувшись в атмосферу фестиваля, четко понимаешь, что славянское единство есть. Люди всем сердцем хотят жить в одной семье – мирно, дружно и благополучно. В своем выступлении Президент подчеркнул, что «Славянские базар» – это, прежде всего, место дружеских встреч людей разных стран, наций и культур, где они могут общаться на равных и вместе творить добро.

Александр Лукашенко отметил, что «Славянские базар» вносит неоценимый вклад в решение одной из самых острых проблем каждого народа – не утратить свое лицо в условиях глобализации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С вами сильны только тогда, когда мы дружны, когда мы вместе. Наши основополагающие три славянские державы – Беларусь, Россия и Украина – все славянские государства, которые ценят свои истоки. Знайте, дорогие братья, россияне, украинцы, поляки, болгары, словаки, страны Балтии – все, кто сюда приехал – из Беларуси, от белорусского народа вы всегда будете ощущать импульсы добра и славу. Мы будем прославлять вашу землю. Мы никогда не доставляли вам хлопот и никогда этого от нашей земли вы не увидите. Помните, что на этой земле живут благодарные и добрые люди.

Александр Лукашенко по традиции на «Славянском базаре» вручает специальные премии и награды коллективам, деятелям культуры и искусства. Так, специальной наградой Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопонимание» наградили Владимира Мулявина и ансамбль «Песняры». Орденом Франциска Скорины наградили народного артиста России Юрия Антонова. Премией Союзного государства в области литературы и искусства наградили 8 человек. Среди них Юрий Григорьев (заместитель главного архитектора Москвы), Леонида Щемелева (народного художника Беларуси) и других.

3,5 тонны декораций, 400 тысяч светодиодных лампочек, 6 тысяч зрителей в зале и десятки артистов. Афиша пестрит знаменитостями. Зрители увидят звезду 80-х, экс-солиста группы «Modern Talking» Томаса Андерса, золотой голос России – Николая Баскова, Таисию Повалий, Ларису Долину, белорусские коллективы «Песняры», «Сябры», «J-морс» и других.

Томас Невергрин, певец (Дания):

Красивый город, красивая страна. Я был на фестивале около 4 лет назад. Слышал, что здесь всегда идут дожди. Надеюсь, когда я выйду на сцену, солнце будет светить.

Дмитрий Губерниев, ведущий торжественной церемонии открытия XIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мне нравится Витебск, нравится Беларусь. Мы все-таки Союзное государство, поэтому побеждаем вместе.

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Невозможно привыкнуть к таким большим аренам, залам. Я никогда не пел перед подобной многочисленной публикой.

По задумке организаторов, концерт должен быть проникнут идеей общностей народов Беларуси, Украины и России.

Ведущими на концерте будут представители трех государств – Елена Спиридович – от Беларуси, Таисия Повалий – от Украины и Дмитрий Губерниев – от России.

19-му «Славянскому базару» дан старт. Кстати, о цифре 19. В этот раз, это число оказалось знаковым. Во-первых – 19-й по счету «Славянский базар». Во-вторых – в Амфитеатре пройдет 19 концертов. В-третьих – в конкурсе молодых исполнителей примут участие 19 артистов. Вот такие совпадения.