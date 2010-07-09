На церемонии открытия «Славянского базара-2010» Лукашенко вручил награду «Песнярам»

Витебск в 19-й раз становится столицей искусств. В середине июля город по традиции собирает немало мировых звёзд. Участие в церемонии торжественного открытия «Славянского базара» по традиции принимает Александр Лукашенко. На сцене Амфитеатра будут вручены специальные премии и награды коллективам, деятелям культуры и искусства.

Елена Ваенга:

Здесь атмосфера праздника, она очень сильно чувствуется. Я приехала в Беларусь, как на отдых – погулять, отдохнуть.

3,5 тонны декораций, 400 тысяч светодиодных лампочек, 6 тысяч зрителей в зале и десятки артистов. Афиша пестрит знаменитостями. Зрители увидят звезду 80-х, экс-солиста группы «Modern Talking» Томаса Андерса, золотой голос России – Николая Баскова, Таисию Повалий, Ларису Долину, белорусские коллективы «Песняры», «Сябры», «J-морс» и других.

Кстати, в прошлом году на «Славянском базаре» появилась Аллея славы. На ней уже значатся фамилии Петрова, Пугачевой, Пахмутовой, Ротару и Леонтьева. Все они – лауреаты специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

А в этом году на Алее славы появилась звезда Владимира Мулявина. Сегодня состоялась торжественная церемония ее открытия.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Имя Владимира Мулявина для белорусской культуры имеет очень большое значение, если не одно из главных. Творчество этого человека внесло неоценимый вклад в развитие нашей национальной культуры.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Мы хотим поблагодарить всех тех, кто был причастен к «Песнярам» все эти годы и наших предшественников, «Песняров» всех поколений. И хотим поблагодарить всех наших зрителей, которые до сегодняшнего момента сохраняют верность традициям Владимира Мулявина, и традициям «Песняров».

Во время церемонии открытия эту награду ансамблю «Песняры» вручит Глава государства.

Кстати, еще один наш земляк – Юрий Антонов – в этом году удостоен Ордена Франциска Скорины за большой вклад личный вклад в укреплении культурных связей между Беларусью и Россией. Эту награду также вручат во время торжественной церемонии открытия фестиваля.

По задумке организаторов, концерт должен быть проникнут идеей общностей народов Беларуси, Украины и России.

Ведущими на концерте будут представители трех государств – Елена Спиридович – от Беларуси, Таисия Повалий – от Украины и Дмитрий Губерниев – от России.

Ведущий сегодняшнего концерта Дмитрий Губерниев поделился с корреспондентом СТВ своими гастрономическими пристрастиями.

Дмитрий Губерниев, ведущий торжественной церемонии открытия XIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Мне нравятся белорусские товары. Я фанат белорусского молока. А моя мама, которая всю жизнь живет на твороге, практически кроме белорусского ничего не есть. Для меня, как для человека спортивного, культура – очень важная штука. И сюда мы приезжаем просто встретиться, пообщаться.

Кстати, о цифре 19. В этот раз, это число оказалось знаковым. Во-первых – 19-й по счету «Славянский базар». Во-вторых – в Амфитеатре пройдет 19 концертов. В-третьих – в конкурсе молодых исполнителей примут участие 19 артистов. Вот такие совпадения.