На «Славянском базаре в Витебске» состоялось открытие звезды Владимира Мулявина

Сотни зарубежных гостей, в том числе из Европы, приехали на Славянский базар в Витебске. Областной центр примеряет на себя мантию столицы искусств в 19 раз.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

– Имя Владимира Мулявина для белорусской культуры имеет очень большое значение. Творчество этого человека внесло неоценимый вклад в развитие нашей национальной культуры.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

– Мы хотим поблагодарить всех тех, кто был причастен к «Песнярам» все эти годы и наших предшественников, «Песняров» всех поколений. И хотим поблагодарить всех наших зрителей, которые до сегодняшнего момента сохраняют верность традициям Владимира Мулявина, и традициям «Песняров».

Напомним, торжественная церемония открытия «Славянского базара-2010» состоится сегодня в 20.30.