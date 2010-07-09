«Славянский базар-2010»: Дмитрий Губерниев рассказал о своих гастрономических пристрастиях

Целый день на сцене Летнего амфитеатра в Витебске проходили репетиции торжественной церемонии открытия Международного фестиваля. Напомним, открывается «Славянский базар-2010» 9 июля в 20.30.

Ведущий сегодняшнего концерта Дмитрий Губерниев поделился с корреспондентом СТВ своими гастрономическими пристрастиями.

Дмитрий Губерниев, ведущий торжественной церемонии открытия XIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

– Мне нравятся белорусские товары. Я фанат белорусского молока. А моя мама, которая всю жизнь живет на твороге, практически кроме белорусского ничего не есть. Для меня, как для человека спортивного, культура – очень важная штука. И сюда мы приезжаем просто встретиться, пообщаться.

Отметим, в этом году организаторы фестиваля порадуют зрителей не только феерическим шоу, но и необычными движущимися декорациями, управлять которыми будут специалисты, которые организовывали световое оформление на Евровидении в Москве. В светодиодных экранах задействовано около 400 тысяч лампочек, конструкция весит больше 3,5 тонн.