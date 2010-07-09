«Славянский базар-2010»: Дмитрий Губерниев рассказал о своих гастрономических пристрастиях

Ведущий сегодняшнего концерта Дмитрий Губерниев поделился с корреспондентом СТВ своими гастрономическими пристрастиями.
Дмитрий Губерниев, ведущий торжественной церемонии открытия XIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
– Мне нравятся белорусские товары. Я фанат белорусского молока. А моя мама, которая всю жизнь живет на твороге, практически кроме белорусского ничего не есть. Для меня, как для человека спортивного, культура – очень важная штука. И сюда мы приезжаем просто встретиться, пообщаться.
Отметим, в этом году организаторы фестиваля порадуют зрителей не только феерическим шоу, но и необычными движущимися декорациями, управлять которыми будут специалисты, которые организовывали световое оформление на Евровидении в Москве. В светодиодных экранах задействовано около 400 тысяч лампочек, конструкция весит больше 3,5 тонн.