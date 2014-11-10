Прямой эфир

«Листопад-2014». Расписание показов 10 ноября

10 ноября 2014 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 ноября (понедельник)

Время

Фильм

Кинотеатр

10.00

Конкурс
«С НОГ НА ГОЛОВУ»
(Германия)
(82 мин)
Реж. Файт Хельмер  

Пионер

12.00

Австралия в новеллах
«ТЕМНАЯ СТОРОНА МИРА»
(Австралия)
(94 мин)
Реж. Уорвик Торнтон
(пресс-показ)
Ru/En  

Центральный

12.00

Конкурс
«ИТАЛО БАРОККО»
(Италия)
(104 мин)
реж. Алессиа Скарсо  

Пионер

13.00

Конкурс национальных киношкол
Грузия
«ЖАВОРОНКИ И СОВЫ»
(30 мин)
 Реж. Бакар Черкезишвили

Мир, зал №2

14.00

«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. САМОУБИЙСТВО ЕВРОПЫ»
(Россия, 2014)
(90 мин)
Реж. Алексей Денисов

Музей кино

14.00

Конкурс национальных киношкол
Грузия
«ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(30 мин)
Реж. Вахтанг Джаджанидзе

Мир, зал №2

14.00

Конкурс «Молодость на марше»
«СУД»
(Индия)
(116 мин)
реж. Чайтанья Тамханэ
(пресс-показ)
Ru/En  

Центральный

14.45

Конкурс национальных киношкол 
Финляндия
«ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ»
(12 мин)
 Реж. Дженни Тимонен

Мир, зал №2

15.00

Конкурс
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
(Аргентина-Франция)
(71 мин) 
Реж. Матиас Луккези   

Пионер

15.00

Национальный конкурс
«ОТЕЦ ГЕРМАН»
(Беларусь)
(60 мин)
Реж. Екатерина Махова
***
«АФГАНИСТАН. Я ПОМНЮ»
(Беларусь)
(55 мин)
Реж. Халима Хасанова

Победа

15.15

Конкурс национальных киношкол
Финляндия
«ИСТОРИЯ МОЕГО НАРОДА»
(12 мин)
 Реж. Мари Льоккой

Мир, зал №2

15.45

Конкурс национальных киношкол
Финляндия
«ЧУДЕСНЫЙ МИР ЛЬДА»
(50 мин)
 Реж. Илка Раутио

Мир, зал №2

16.00

«АВИАТОРЫ»
(Проект ОНТ, Беларусь, 2014)
(39 мин)
Реж. Денис Скворцов

Музей кино

16.30

Конкурс «Молодость на марше»
«РЯДОМ С НЕЙ»
(Израиль)
(90 мин)
реж. Асаф Корман
(пресс-показ) 
Ru/En/Herb  

Центральный

16.30

Конкурс
«ЖЕМЧУЖИНА»
(Иран)
(83 мин)
Реж. Сирус Хассанпур
Ru/En  

Пионер

17.00

Национальный конкурс
«ВКУС АМЕРИКИ»
(Россия-США)
(107 мин)
Реж. Ефим Грибов

Победа

18.00

 «БРИДЖИТ БАРДО В «ПРЕЗРЕНИИ» ГОДАРА»
(Франция)
 Реж. Давид Тебуль

Музей кино

18.00

Основной конкурс
«МЕЖА НОРВИЛИШЕК»
(Беларусь - Франция)
(70 мин)
 Реж. Дмитрий Махамет

Мир, зал №1

18.30

Музыка.Док
«АПРЕЛЬ В ПАРИЖЕ»
(Грузия - Франция)
(67 мин)
Реж. Гига Чхеидзе

Мир, зал №2

19.00

Основной конкурс
«КУКУРУЗНЫЙ ОСТРОВ»
(Грузия-Германия-Франция-Чехия-Казахстан-Венгрия)
(100мин)
Реж. Георгий Овашвили
Ru/En/Georg  

Центральный

19.00

Основной конкурс
«СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
(Грузия - Украина)
(99мин)
реж. Леван Когуашвили  

Пионер

19.30

Сандрин Боннер. Ретроспектива
«ЦЕРЕМОНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(Франция, 1995)
(112 мин)
Реж. Клод Шаброль

Победа

20.00

Основной конкурс
«ПРАВОСУДИЕ В ВЕНГРИИ»
(Венгрия - Португалия - Германия)
(104 мин) 
Реж. Эстер Хайду

Мир, зал №1

20.30

Свидание с Россией. XXI век
«ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ»
(Россия)
(90 мин)
Реж. Марина Разбежкина

Мир, зал №2

21.30

Основной конкурс
«ХОЗЯЕВА»
(Казахстан)
(93мин)
реж. Адильхан Ержанов
Ru/En/Kz

Центральный

21.30

Человеческие комедии
«ЗАМОК В ИТАЛИИ»
(Франция)
(104 мин)
Реж. Валерия Бруни-Тедески

Пионер

21.30

Австралия в новеллах
«10 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ»
(Австралия)
(105 мин)
Реж. Мариека Уолш, Саймон Стоун, Дэвид Уэнэм, Клер МакКарти, Роберт Коннолли, Тони Эйрс, Стивен Пейдж, Миа Васиковска, Джастин Курзель Уорвик Торнтон

Победа

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Церемония открытия кинофестиваля «Листопад-2014»: как это было?
09 ноября 2014 20:31

Церемония открытия кинофестиваля «Листопад-2014»: как это было?

Народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает 85-летие
09 ноября 2014 15:10

Народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает 85-летие

«Листопад-2014» 9 ноября: режиссеры о своих фильмах
09 ноября 2014 14:23

«Листопад-2014» 9 ноября: режиссеры о своих фильмах