«Листопад-2014». Расписание показов 10 ноября

|
10 ноября (понедельник)
|
Время
|
Фильм
|
Кинотеатр
|
10.00
|
Конкурс
|
Пионер
|
12.00
|
Австралия в новеллах
|
Центральный
|
12.00
|
Конкурс
|
Пионер
|
13.00
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
14.00
|
«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. САМОУБИЙСТВО ЕВРОПЫ»
|
Музей кино
|
14.00
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
14.00
|
Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
14.45
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
15.00
|
Конкурс
|
Пионер
|
15.00
|
Национальный конкурс
|
Победа
|
15.15
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
15.45
|
Конкурс национальных киношкол
|
Мир, зал №2
|
16.00
|
«АВИАТОРЫ»
|
Музей кино
|
16.30
|
Конкурс «Молодость на марше»
|
Центральный
|
16.30
|
Конкурс
|
Пионер
|
17.00
|
Национальный конкурс
|
Победа
|
18.00
|
«БРИДЖИТ БАРДО В «ПРЕЗРЕНИИ» ГОДАРА»
|
Музей кино
|
18.00
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
18.30
|
Музыка.Док
|
Мир, зал №2
|
19.00
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
19.00
|
Основной конкурс
|
Пионер
|
19.30
|
Сандрин Боннер. Ретроспектива
|
Победа
|
20.00
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
|
20.30
|
Свидание с Россией. XXI век
|
Мир, зал №2
|
21.30
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
21.30
|
Человеческие комедии
|
Пионер
|
21.30
|
Австралия в новеллах
|
Победа