«Листопад-2014» открывается 7 ноября: какие новшества ждут поклонников кинфестиваля?

Новости Беларуси. Минск в ожидании громких премьер. Менее суток остается до главного кино-события осени. 21-ый Международный кинофестиваль «Листопад» уже завтра, 7 ноября, будет принимать гостей - режиссеров, актеров и, конечно же, всех неравнодушных к кинематографу. В этом году фестиваль сменил прописку и подготовил множество сюрпризов. Среди них - ночные кинопоказы и новые конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедесюк, СТВ:

Если осеняя погода хороводом из листьев уже не порадует, то «Листопад» хорошего кино уже завтра «сольется в танце» со зрителями международного фестиваля. И, кажется, даже это некогда золотое убранство в ожидании громких кинопремьер.

Впервые за два десятка лет «Листопад» сменил прописку. Местом открытия и закрытия фестиваля станет вместительный зал кинотеатра «Москва». Есть в этом, признаются организаторы форума, и определенный символизм, этакая связь времен. Ведь это первый широкоформатный и монументальный кинотеатр в белорусской столице.

Александр Литвинович, директор кинотеатра «Москва»:

Думается, мы уверены, что данное мероприятие пройдет на хорошем уровне. Зритель получит удовольствие.

С самого утра в минской «Москве» идут последние приготовления. Настроить свет, подготовить площадку для оркестра, развесить растяжки, афиши. И, кажется, каждый сантиметр кинотеатра дышит предстоящим праздником.

Анастасия Бенедесюк, СТВ:

Судя по всему гламуру и помпезности в этом году сказали «нет». Ковровую дорожку заменили вот такие «звездные» ступеньки. Но продемонстрировать наряд от кутюр у гостей возможность все-таки будет. Фото- и видеокадры с вот этой красной площадки уже завтра разлетятся по всему миру.

Как в общем-то и кадры с церемонии открытия. Картинка обещает быть яркой. Стартует кинофестиваль с ленты эстонского режиссера под названием «Я не вернусь». И, что символично, в его создании приняла участие и белорусская сторона.

Вероника Янушевская-Олтушец, режиссер церемоний открытия и закрытия Минского Международного Кинофестиваля «Лiстапад»:

На сцене кинотеатра «Москва», на церемонии открытия будут профессиональные коллективы - наша гордость. В программе принимают участие в этом году дети. В каком контексте? Я думаю, что зритель удивится.

Аншлагу на открытии и закрытии «Листопада» быть! Билетов на эти дни в кассах уже практически нет. Правда, фестивальные показы в «Москве» проводить не будут. Конкурсные картины можно будет оценить в «Центральном», документальное кино - в кинотеатре «Мир», «Победа» же своим традициям осталась неизменна — здесь ретроспективные программы, а вот конкурс детских и юношеских фильмов «Листопадик» пройдет в кинотеатре «Пионер».

Елена Авдащенко, директор кинотеатра «Центральный»:

Основным интересом пользуются фильмы открытия и закрытия «Листопада», это понятно. Но для нас самым удивительным моментом было то, что лидировал по продажам билетов фильм «Племя». Также еще активно раскупаются билеты на российское кино.

В Минск фестивальный уже съезжаются первые участники, а это ни много ни мало представители киноиндустрии из полусотни стран. В программе более 160 картин со всей Европы, Китая и далекого Туниса. И каждая в погоне за главным призом.

Арутюн Хачатрян, режиссер фильма «Кукурузный остров» (Армения):

Очень интересная программа. Прекрасный отбор картин. Все такие заметные, важные фильмы приглашены сюда.

Программа «Листопада» оказалась настолько насыщенной, что фильмы будут идти не только днём, но и ночью. А значит 21-ая осень кинофестиваля обещает быть поистине золотой.