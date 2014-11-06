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«Листопад-2014». Расписание показов 13 ноября

06 ноября 2014 14:32
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13 ноября (четверг)

Время

Фильм

Кинотеатр

10.00

Анимационные десерты
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Класс мастера кукольника Игоря Хилова
(Россия)
Сборник новых мультфильмов:
«Привередливая мышка»
(13 мин);
«Пык-Пык-пык»
(3 мин);
«Весёлая карусель №36-37
(22 мин)
«Чужой среди айсбергов»
(11 мин)

Пионер

12.00

Человеческие комедии
«МАЭСТРО»
(Франция)
(85 мин)
Реж. Леа Фазер
(пресс-показ)
Ru/En/Fr  

Центральный

12.30

Детские истории
«ТИМУР И КОМАНДА»
(Беларусь)
(75 мин)
Реж. Наталья Галузо

Пионер

14.30

Конкурс
«СОЛОВЕЙ»
(Китай-Франция)
(100 мин)
Реж. Филипп Мюйль  

Пионер

14.30

Мастер Класс
«ЦАРСТВО КРАСОТЫ»
(Канада)
(102 мин)
Реж. Дени Аркан
(пресс-показ)
Ru/En/Fr  

Центральный

16.00

 Документально-образовательный цикл
«ХУДОЖНИКИ ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ. УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ»
Режиссеры О. Лукашевич, А. Алексеев
(Беларусь)
- показ фильма «Надежда Ходасевич Леже. Взгляд в будущее»
- показ фильма «Осип Любич. Созерцатель жизни»

Национальный художественный музей

РБ

16.30

Конкурс «Молодость на марше»
«ЧУДЕСА»
(Италия-Швейцария-Германия)
(110 мин)
реж. Аличе Рорвахер
(пресс-показ)
Ru/En/It  

Центральный

17.00

Конкурс «Молодость на марше»
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
(Франция-Колумбия)
(86 мин)
Реж. Франко Лолли  

Пионер

18.00

Основной конкурс
«В ОЖИДАНИИ АВГУСТА»
(Румыния-Бельгия)
(88 мин)

Мир, зал №1

18.30

Свидание с Россией. XXI век
«ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВЗДОХ»
(Россия)
(90 мин)  

Мир, зал №2

19.00

Кино о кино
«БРИЖИТ БАРДО В «ПРЕЗРЕНИИ» ГОДАРА»
(Франция)
(115 мин)
Реж. Давид Тебуль  

Победа

19.00

Основной конкурс
«ТАКОВЫ ПРАВИЛА»
(Хорватия-Франция-Сербия-Македония)
(78 мин)
Реж. Огньен Свиличич 
Ru/En/Cr  

Центральный

19.00

(Не)детские истории
«МОЯ РУСАЛКА, МОЯ ЛОРЕЛЕЙ»
(Россия-Украина-Германия)
(80 мин)
Реж. Нана Джорджадзе

Пионер

20.30

Лучшее
«ДАЛЬНОБОЙЩИК И ЛИС»
(Иран)
(80 мин)
Реж. Араш Лахути

Мир, зал №2

20.00

 Основной конкурс
«ЭВЕРЕСТ»
 (Новая Зеландия)
(90 мин)

Мир, зал №1

21.30

Основной конкурс
«ПЛЕМЯ»
(Украина)
(132 мин)
Реж. Мирослав Слабошпицкий  

Центральный

21.30

  Человеческие комедии
«МАЭСТРО»
(Франция)
(85 мин)
Реж. Леа Фазер  

Пионер

21.30

Кино о кино
«ПЛЯЖИ АНЬЕС»
(Франция)
(110 мин)
Реж. Аньес Варда 

Победа

22.00

ВЕЧЕР ЛИТОВСКОГО КИНО

Мир, зал №1

 

# Культура # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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