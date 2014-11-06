«Листопад-2014». Расписание показов 13 ноября

Время

Детские истории «ТИМУР И КОМАНДА» (Беларусь) (75 мин) Реж. Наталья Галузо

16.00

Документально-образовательный цикл

«ХУДОЖНИКИ ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ. УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ»

Режиссеры О. Лукашевич, А. Алексеев

(Беларусь)

- показ фильма «Надежда Ходасевич Леже. Взгляд в будущее»

- показ фильма «Осип Любич. Созерцатель жизни»