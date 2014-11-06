«Листопад-2014». Расписание показов 13 ноября

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13 ноября (четверг)
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Время
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Фильм
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Кинотеатр
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10.00
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Анимационные десерты
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Пионер
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12.00
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Человеческие комедии
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Центральный
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12.30
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Детские истории
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Пионер
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14.30
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Конкурс
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Пионер
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14.30
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Мастер Класс
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Центральный
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16.00
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Документально-образовательный цикл
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Национальный художественный музей
РБ
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16.30
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Конкурс «Молодость на марше»
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Центральный
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17.00
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Конкурс «Молодость на марше»
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Пионер
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18.00
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Основной конкурс
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Мир, зал №1
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18.30
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Свидание с Россией. XXI век
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Мир, зал №2
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19.00
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Кино о кино
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Победа
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19.00
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Основной конкурс
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Центральный
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19.00
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(Не)детские истории
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Пионер
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20.30
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Лучшее
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Мир, зал №2
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20.00
|
Основной конкурс
|
Мир, зал №1
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21.30
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Основной конкурс
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Центральный
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21.30
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Человеческие комедии
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Пионер
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21.30
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Кино о кино
|
Победа
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22.00
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ВЕЧЕР ЛИТОВСКОГО КИНО
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Мир, зал №1