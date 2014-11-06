«Листопад-2014». Расписание показов 14 ноября

Время

Детские истории «НИКОЛЯ НА КАНИКУЛАХ» (Франция) (97 мин) Реж. Лоран Тирар

Кино+ТВ. Первая мировая. Исторические хроники Презентация фильма «БАГРАТИОН» Проекта WW1, документальный фильм «ЧЕРНАЯ РУКА» Режиссер и продюсер И. Угольников

Кино о кино «АД АНРИ-ЖОРЖА КЛУЗО» (Франция) (94 мин) Реж. Серж Бромберг

Человеческие комедии «ДЖЕК В ЦАРСТВЕ ЖЕНЩИН» (Франция) (87 минут) Реж. Риад Саттуф

21.30

Такая разная любовь

«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ»

(Франция)

(116 мин)

Реж. Андре Тешине