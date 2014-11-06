«Листопад-2014». Расписание показов 14 ноября

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14 ноября (пятница)
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Время
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Фильм
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Кинотеатр
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00.00
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Полуночные страсти
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Центральный
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2.00
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Полуночные страсти
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Центральный
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4.00
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Полуночные страсти
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Центральный
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10.00
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Анимационные десерты
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Пионер
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12.00
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Фильм закрытия
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Центральный
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12.30
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Анимационные десерты
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Пионер
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14.30
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Детские истории
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Пионер
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14.30
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Мастер-класс
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Центральный
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15.00
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Кино+ТВ. Первая мировая. Исторические хроники
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Мир, зал №1
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17.00
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Конкурс
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Пионер
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17.00
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Основной конкурс
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Центральный
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17.00
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
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Москва
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19.00
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Кино о кино
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Победа
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19.00
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Основной конкурс
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Центральный
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19.00
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Человеческие комедии
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Пионер
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21.30
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Основной конкурс
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Центральный
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21.30
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Такая разная любовь
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Пионер
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21.30
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Кино о кино
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Победа