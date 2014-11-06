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«Листопад-2014». Расписание показов 14 ноября

06 ноября 2014 14:33
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14 ноября (пятница)

Время

Фильм

Кинотеатр

00.00

Полуночные страсти
«ДЕВУШКА НОЧЬЮ ГУЛЯЕТ ОДНА»
(США)
(99 мин) 
Реж. Ана Лили Амирпур  

Центральный

2.00

Полуночные страсти
«ЦАРСТВО КРАСОТЫ»
(Канада)
(102 мин)
Реж. Дени Аркан  

Центральный

4.00

Полуночные страсти
«ДОМ ТЕРПИМОСТИ»
(Франция)
(125 мин)
Реж. Бертран Бонелло 

Центральный

10.00

Анимационные десерты
«ЧЕБУРАШКА»
(Япония-Россия)
(79 мин)
Реж. Макото Накамура

Пионер

12.00

Фильм закрытия
«ТРИ СЕРДЦА»
(Франция)
(106 мин)
Реж. Бенуа Жако
(пресс-показ)
Ru/Fr  

Центральный

12.30

Анимационные десерты
«ЛУЛУ. НЕВЕРОЯТНАЯ ТАЙНА»
(Франция-Бельгия-Венгрия)
(80 мин)
Реж. Эрик Омон  

Пионер

14.30

Детские истории
«НИКОЛЯ НА КАНИКУЛАХ»
(Франция)
(97 мин)
Реж. Лоран Тирар  

Пионер

14.30

Мастер-класс
«ЗИЛЬС-МАРИЯ»
(Франция-Швейцария-Германия)
(124 мин)
Реж. Оливье Ассайас
(пресс-показ)
Ru/En  

Центральный

15.00

Кино+ТВ. Первая мировая. Исторические хроники
Презентация фильма
«БАГРАТИОН»
Проекта WW1,
документальный фильм
«ЧЕРНАЯ РУКА»
Режиссер и продюсер И. Угольников

 Мир, зал №1

17.00

Конкурс
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
(Аргентина-Франция)
(71 мин)
Реж. Матиас Луккези  

Пионер

17.00

Основной конкурс
«КУКУРУЗНЫЙ ОСТРОВ»
(Грузия-Германия-Франция-Чехия-Казахстан-Венгрия)
(100 мин)
реж. Георгий Овашвили
Ru/En/Georg  

Центральный

17.00

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Фильм закрытия
«ТРИ СЕРДЦА»
(Франция)
(106 мин)
Реж. Бенуа Жако

Москва

19.00

Кино о кино
«АД АНРИ-ЖОРЖА КЛУЗО»
(Франция)
(94 мин)
Реж. Серж Бромберг  

Победа

19.00

 Основной конкурс
«ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ, ТОНКИЙ ЛЕД»
(Китай-Гонконг)
(106 мин)
Реж. Дяо Иньань
Ru/En/mandar

Центральный

19.00

Человеческие комедии
«ДЖЕК В ЦАРСТВЕ ЖЕНЩИН»
(Франция)
(87 минут)
Реж. Риад Саттуф

Пионер

21.30

Основной конкурс
«ПЛЕМЯ»
(Украина)
(132 мин)
Реж. Мирослав Слабошпицкий
Ru/En  

Центральный

21.30

Такая разная любовь
«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ»
(Франция)
(116 мин)
Реж. Андре Тешине  

Пионер

21.30

Кино о кино
«ПРИЗРАК АНРИ ЛАНГЛУА»
(Франция)
(128мин)
Реж. Жак Ришар

Победа

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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