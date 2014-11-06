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«Листопад-2014». Расписание показов 12 ноября

06 ноября 2014 14:30
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12 ноября (среда)

Время

Фильм

Кинотеатр

10.00

Анимационные десерты
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
(Россия) 
Сборник новых мультфильмов:
«Привередливая мышка» (13 мин); «Пык-Пык-пык» (3 мин);
«Весёлая карусель №36-37» (22 мин)
«Чужой среди айсбергов» (11 мин)

Пионер

12.00

Мастер Класс
«ХАУХА»
(ЗЕМЛЯ БЛАЖЕНСТВА)
(Аргентина-США- Дания-Франция-Мексика-Нидерланды)
(108 мин)
Реж. Лисандро Алонсо
(пресс-показ)
Ru/En/Den/Sp  

Центральный

12.30

Конкурс
«МИССИЯ «ЕВРОВИДЕНИЕ»
(Дания)
(95 мин)
Реж. Мартин Миехе- Ренар  

Пионер

14.30

Конкурс
«ГАБРИЭЛЬ»
(Польша)
(84 мин)
Реж. Миколай Харемски  

Пионер

15.00

 Конкурс «Молодость на марше»
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
(Франция-Колумбия)
(86 мин)
Реж. Франко Лолли
(пресс-показ)
Ru/En/Sp

Центральный

16.00

Документально-образовательный цикл
«ХУДОЖНИКИ ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ. УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ»
Режиссеры О. Лукашевич, А. Алексеев
- показ фильма «Лев Бакст. Мастер линии»
- показ фильма «Марк Шагал. Цвет любви»

Национальный художественный музей

17.00

Конкурс «Молодость на марше»
«ДЕВУШКА НОЧЬЮ ГУЛЯЕТ ОДНА»
(США)
(99 мин)
Реж. Ана Лили Амирпур
(пресс-показ)
Ru/En/Farsi  

Центральный

17.00

 (Не)детские истории
«ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(Италия, Франция)
(103 мин)
Реж. Азия Ардженто

Пионер

18.00

Основной конкурс
«ЛЮБОВЬ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
(Финляндия-Болгария-Германия)
(85 мин)

Мир, зал №1

18.30

О, женщина!
«ИНОГДА МНЕ СНИТСЯ, ЧТО Я ЛЕТАЮ»
(Польша)
(90 мин) 

Мир, зал №2

19.00

Национальный конкурс
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Победа

19.00

Основной конкурс
«ВИШНЕВЫЙ ТАБАК»
(Эстония)
(93 мин)
Реж. Андрес и Катрин Маймик
Ru/En/Est

Центральный

19.00

Основной конкурс
«ДУРАК»
(Россия)
(116 мин)
Реж. Юрий Быков  

Пионер

20.00

Специальный гость
«СТЕПЬ. ДИАЛОГИ»
(Казахстан - США)
(20 мин)
Реж. Арманд Ассанте и Еркен Ялдашев

Мир, зал №2

20.00

Основной конкурс
«ФИЛОСОФЫ ДОРОГИ»
(Армения)
(70 мин)
 Реж. Арут Шатуян

Мир, зал №1

21.00

Свидание с Россией. XXI век
«ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ИМПЕРИИ»
(Россия)
(90 мин)
Прод. Алексей Тельнов

Мир, зал №2

21.30

Основной конкурс
«ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ, ТОНКИЙ ЛЕД»
(Китай-Гонконг)
(106 мин)
Реж. Дяо Иньань
Ru/En/Mandar  

Центральный

21.30

Конкурс «Молодость на марше»
«МОЯ ГОСПОЖА»
(Австралия)
(116 мин)
Реж. Стивен Лэнс

Пионер

21.30

Сандрин Боннер. Ретроспектива
«ЗА НАШУ ЛЮБОВЬ»
(Франция, 1995)
(101 мин)
Реж. Морис Пиала

Победа

22.00

МузыкаДок
«ПЕСНЯ ЛЕСА»
(Германия-США) 
(90 мин)

Мир, зал №1

 

# Культура # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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