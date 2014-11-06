«Листопад-2014». Расписание показов 12 ноября

Документально-образовательный цикл «ХУДОЖНИКИ ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ. УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ» Режиссеры О. Лукашевич, А. Алексеев - показ фильма «Лев Бакст. Мастер линии» - показ фильма «Марк Шагал. Цвет любви»

(Не)детские истории «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (Италия, Франция) (103 мин) Реж. Азия Ардженто

18.30

О, женщина!

«ИНОГДА МНЕ СНИТСЯ, ЧТО Я ЛЕТАЮ»

(Польша)

(90 мин)