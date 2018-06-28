Паровоз в разрезе. Уникальный экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники

Новости Беларуси. Необычный и первый в своем роде экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он позволяет показать принцип работы и все механизмы классического локомотива изнутри.

Даже самые незаметные детали – жаровые, дымогарные, кипятильные трубы теперь на виду. Экспонат готовили к показу полгода. Для наглядного восприятия внутренности машины покрасили в яркие цвета.

Сам же паровоз был собран в Чехии в начале 50-ых. Сначала был задействован на поездной работе, затем в маневровой, а прежде чем занять свое место в музее в общей сложности отслужил на Белорусской железной дороге больше 30 лет.

Юрий Заяц, заведующий музеем железнодорожной техники:

Мы можем показать благодаря этому разрезу все этапы работы паровоза, начиная от загрузки угля, как он сгорает, как нагревается вода, куда она дальше поступает, и каким образом паровоз приводится в движение.