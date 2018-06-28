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Паровоз в разрезе. Уникальный экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники

28 июня 2018 07:09
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Новости Беларуси. Необычный и первый в своем роде экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он позволяет показать принцип работы и все механизмы классического локомотива изнутри.

Паровоз в разрезе. Уникальный экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники-1

Даже самые незаметные детали – жаровые, дымогарные, кипятильные трубы теперь на виду. Экспонат готовили к показу полгода. Для наглядного восприятия внутренности машины покрасили в яркие цвета.

Паровоз в разрезе. Уникальный экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники-4

Сам же паровоз был собран в Чехии в начале 50-ых. Сначала был задействован на поездной работе, затем в маневровой, а прежде чем занять свое место в музее в общей сложности отслужил на Белорусской железной дороге больше 30 лет.

Паровоз в разрезе. Уникальный экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники-7

Юрий Заяц, заведующий музеем железнодорожной техники:
Мы можем показать благодаря этому разрезу все этапы работы паровоза, начиная от загрузки угля, как он сгорает, как нагревается вода, куда она дальше поступает, и каким образом паровоз приводится в движение.

Паровоз в разрезе. Уникальный экспонат появился в Брестском музее железнодорожной техники-10

Всего же музей под открытым небом объединяет больше полусотни старых паровозов, тепловозов и вагонов. Здесь же ведутся работы по строительству «Выставочно-торгового павильона».

# Музеи Бреста # Культура # Юрий Заяц # Фотофакт

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