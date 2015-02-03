Лилия Ананич: Международная выставка книги в Минске соберет рекордное число участников

Новости Беларуси. Международная выставка книги в Минске соберет рекордное число участников. Об этом 3 февраля сообщила министр информации Лилия Ананич.

Ожидается, что белорусскую ярмарку посетят писатели и издатели из 28 стран мира. Центральным экспонентом выступит Россия. В дни выставки пройдут мастер-классы от известных российских писателей.

Почетным гостем 22-го по счету международного книжного форума будет Китайская Народная Республика. Вниманию посетителей представят около пяти тысяч изданий из этой страны. Приедут на выставку и представители творческих кругов Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Китай является почетным гостем. Это тоже как показатель именно процесса нашего тесного и успешного сотрудничества. Будет 45 издательств и 8 издателей.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы отработали такой меморандум о взаимных переводах белорусской литературы на китайский язык и китайской литературы – на белорусский язык. Более 50 книг найдут своих читателей

Международный книжный форум в Минске, который пройдет с 11 по 15 февраля, открывает в 2015 году календарь книжных выставок по всему миру.