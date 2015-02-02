Из «мележевских болот». Воспоминания о классике белорусской литературы Иване Мележе

Сегодня хотелось бы вспомнить о белорусском Полесье. Здесь сосредоточена масса природных и культурных «изюминок» - от особого воздуха до традиций и говора. Конечно же, эта земля богата на творческих и одарённых людей. Один из них - известный белорусский писатель - Иван Мележ. Приоткрыть пласт белорусской культуры приехали гости из тех самых «мележевских мболт» - деревни Глинищи: племянница писателя Ивана Мележа - Лилия Владимировна Кравченко, младший научный сотрудник Дома-музея Ивана Мележа Любовь Ивановна Рубан и вокальный ансамбль Глинищанского Сельского Центра досуга.

«Палешуки» - это особый народ. У вас своя традиция, языки. Сохранилось ли сейчас всё это?

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея Ивана Мележа в деревне Глинище Хойникского района:

Можно сказать, что сохранилось. Потому что у нас ещё живут пожилые люди, которые разговаривают на том языке, на котором разговаривали с детства. Но молодое поколение уже совсем другое и что-то меняется.

Лилия Владимировна, каким Вы помните своего дядю?

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея Ивана Мележа в деревне Глинище Хойникского района:

Я не буду сейчас говорить о том, каким он был писателем. Скажу о том, каким он был как человек, родственник. Первое, что хочется сказать - это человек такой доброты, открытости, преданности своей Родине… Скажу честно: таких людей я больше и не знала. У матери у нас было пятеро. И когда у нас в семье случилась беда: тяжело заболела мать, - первый, кто откликнулся на нашу проблему был именно Иван Павлович. Несмотря на то, что он в то время был очень высокого положения, такая «звезда»… Народный писатель, классик. Но он простой был до боли в сердце и все проблемы пропускал через своё сердце.