Александр Шавель, заведующий культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта рассказал, как принято отмечать на Беларуси новоселье

Принято ли на Беларуси отмечать годовщину новоселья?

Александр Шавель, заведующий культурно-образовательного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Сначала нужно правильно выехать со старого жилища. Правильно въехать. Всё построить заново. И только потом можно спокойно отмечать годовщину.

Как правильно въезжать в новое жилище?

Александр Шавель, заведующий культурно-образовательного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

В Беларуси эти традиции очень бережливы народом. Часть имущества они перевозили со старого жилища в новую хату. Как правило, это были самые необходимые вещи, которые передавались из поколения в поколение - например, дежа. Дежа - это сосуд, деревянное ведёрко, в котором росло тесто. Но самое главное: нужно было взять с собой домовика. Есть два способа. Первый: необходимо поскрести порог и перенести в новый дом. Второй: поставить на стол хлеб и рюмочку с водкой. Необходимо иметь ввиду, что в новом доме может быть нечистая сила, которая, возможно, мешает. Каждый угол нужно осветить святой водой. Затем внести в новый дом петуха. Сутки здесь прожить, чтобы утром он запел. Если он утром запоёт, то всё хорошо. Голос петуха особенный для злых духов! А вот кот видит злых духов! Если запустили в дом кота, и он шарахается, значит, где-то здесь есть нечистая сила. Нужно правильной войти в дом. Перед входом нужно кинуть монетки. Конечно, в идеале, здание должно быть построено на монетке. Это к богатству. Это значит, что в этом доме всегда будут водиться деньги.