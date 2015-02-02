Современный Минск просто невозможно представить без бронзовых скульптур, которые украшают улицы города. Прекрасная «Незнакомка», которая восседает на лавочке в Михайловском сквере, «Девочка под зонтиком», что одиноко стоит неподалёку, экипаж с лошадьми, «Дама с собачкой». Они давно полюбились всеми минчанами и гостями столицы.

Автор этих бессмертных творений известный скульптор - Владимир Иванович Жбанов. Увы, он ушёл из жизни три года назад за 10 дней до своего 58 дня рождения. В его жизни не было ни одной его персональной выставки. Мастер откладывал это событие до своего 60-летия. Не успел.

Но замысел скульптора во что бы то ни стало решила воплотить его муза и спутница жизни - супруга Жанна Владимировна. Именно благодаря ее стараниям и помощи небезразличных людей, в Минске представлена выставка «Эскизы Владимира Жбанова». Большинство из них - не известны широкой публике.

После смерти Владимира Жбанова в мастерской на стеллажах остались десятки работ. В основном - эскизы скульптур на пластилине. Этот материал не долговечен. Чтобы сохранить наследие, пришлось воплотить идеи мастера в бронзе. Теперь 17 эскизов доступны взору широкой публике.

Каждая из работ Владимира Жбанова по-своему уникальна. Даже в его эскизах виден широкий полёт фантазии автора. Все детали продуманы до мелочей. Здесь есть место и тонкому юмору, и авторской философии. И, конечно, среди большого разнообразия работ, каждый может найти то, что ему ближе.