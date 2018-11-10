Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

Новости Беларуси. Нашумевший во всем мире японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября показал свою программу минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив приехал к нам впервые в рамках акции «Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе».