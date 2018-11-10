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Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

10 ноября 2018 15:15
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Новости Беларуси. Нашумевший во всем мире японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября показал свою программу минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Коллектив приехал к нам впервые в рамках акции «Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе».

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»-1

В центре внимания киноактёр Тэт Суро Шима гучи. Это постановщик самурайских сцен фильмов культового режиссера Тарантино.

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»-4

Турне японского театра посвящено 20-летию коллектива. После Минска самурай-шоу ждут в Киеве, Львове, Флоренции и Мадриде.

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»-7

Нашу публику артисты встречали словами «Прывiтанне, Беларусь!», а после каждого номера благодарили произнося не без акцента «Дзякуй».

# Концерт в Минске # Культура # Фотофакт

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