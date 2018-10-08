Прямой эфир

Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали

08 октября 2018 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Собирать искусство по паззлам стали ещё на Древнем Востоке. Огромные лики богов из кусочков стекла источали благодатную силу. В Минске мозаика оказалась в тему в 60-ые, как рупор идеологии и манифест вечных ценностей. В центре внимания были космос, Великая Отечественная война, здоровый образ жизни и, конечно, главные герои советского общества – строители.

Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали-1

Дарья Ивановская, художник монументально-декоративного искусства, кандидат искусствоведения:
Начали использовать смальту, то есть стекло глушёное. Чем интересна техника мозаики? Она отражает свет. Чем больше ты приближаешься, тем больше эстетических смысловых нюансов ты открываешь.

Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали-4

Приветствовать работников трикотажной фабрики «Прогресс» товарищ Ленин стал в 1969 году. Идея пришла директору Дмитрию Иосифовичу Волкову. А создавать портрет отца пролетариата выпала честь 24-летнему архитектору Ивану Кришину. Тогда парень пришел после армии и устроился на фабрику художником-оформителем.

Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали-7

И так и остался бы в тени современников, если не сообщил бы о себе нашему телеканалу. Мало кто обратит внимание на автограф на рукаве.

Иван Кришеник, архитектор:
В 1969 году после майских праздников директор позвал и говорит, что мы будем строить проходную. Чтобы прямо с проходной и под портретом Ленина проходили. Вот фотография Ленина и надо её нарисовать. Через два дня я ему принес эскиз.

Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали-10

С материалами и палитрой помог стройкомбинат. Метлахскую плитку и модный по тем временам «кабанчик» разбивали на кусочки. И, надо сказать, к заданию партии подошли ответственно. Спустя почти полвека, Владимир Ильич выглядит прекрасно! А всё потому, что работали, не покладая рук, с мая по ноябрь. На носу было 100-летие Ленина, и это только придавало сил.

Иван Кришеник:
6 ноября в 10 часов вечера закончили, потому что нужно было успеть на 7 ноября к параду, когда уже люди собирались. Привозили кварцевый песок, применяли ещё куриные яйца. Помогал мне второй художник Анатолий Бугай.

Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали-13

Мозаики в Минске – эхо времени. Это гигантский труд и очень дорогое искусство. Оттого шедевры можно пересчитать по пальцам. И в наших силах их сохранить.

Дарья Ивановская:
Есть общечеловеческие ценности: добра, любви, материнства. Особенно сейчас это очень актуально, это духовное окно в архитектуре.

# Архитектура # Культура # Дарья Ивановская # Иван Кришеник # Фотофакт # Культура Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Самую красивую запустят в производство: музей ёлочных игрушек в Минске проводит конкурс
06 октября 2018 15:09

Самую красивую запустят в производство: музей ёлочных игрушек в Минске проводит конкурс

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости
05 октября 2018 23:42

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости

Мария Василевич показала, в каких нарядах представит Беларусь на «Мисс мира-2018»: большой фотофакт
03 октября 2018 14:14

Мария Василевич показала, в каких нарядах представит Беларусь на «Мисс мира-2018»: большой фотофакт