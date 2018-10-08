Ленин и куриные яйца. Автор знаменитой мозаики на бывшей фабрике рассказал СТВ, как её делали

Собирать искусство по паззлам стали ещё на Древнем Востоке. Огромные лики богов из кусочков стекла источали благодатную силу. В Минске мозаика оказалась в тему в 60-ые, как рупор идеологии и манифест вечных ценностей. В центре внимания были космос, Великая Отечественная война, здоровый образ жизни и, конечно, главные герои советского общества – строители.

Дарья Ивановская, художник монументально-декоративного искусства, кандидат искусствоведения:

Начали использовать смальту, то есть стекло глушёное. Чем интересна техника мозаики? Она отражает свет. Чем больше ты приближаешься, тем больше эстетических смысловых нюансов ты открываешь.

Приветствовать работников трикотажной фабрики «Прогресс» товарищ Ленин стал в 1969 году. Идея пришла директору Дмитрию Иосифовичу Волкову. А создавать портрет отца пролетариата выпала честь 24-летнему архитектору Ивану Кришину. Тогда парень пришел после армии и устроился на фабрику художником-оформителем.

И так и остался бы в тени современников, если не сообщил бы о себе нашему телеканалу. Мало кто обратит внимание на автограф на рукаве. Иван Кришеник, архитектор:

В 1969 году после майских праздников директор позвал и говорит, что мы будем строить проходную. Чтобы прямо с проходной и под портретом Ленина проходили. Вот фотография Ленина и надо её нарисовать. Через два дня я ему принес эскиз.

С материалами и палитрой помог стройкомбинат. Метлахскую плитку и модный по тем временам «кабанчик» разбивали на кусочки. И, надо сказать, к заданию партии подошли ответственно. Спустя почти полвека, Владимир Ильич выглядит прекрасно! А всё потому, что работали, не покладая рук, с мая по ноябрь. На носу было 100-летие Ленина, и это только придавало сил. Иван Кришеник:

6 ноября в 10 часов вечера закончили, потому что нужно было успеть на 7 ноября к параду, когда уже люди собирались. Привозили кварцевый песок, применяли ещё куриные яйца. Помогал мне второй художник Анатолий Бугай.