Самую красивую запустят в производство: музей ёлочных игрушек в Минске проводит конкурс

Новости Беларуси. Уникальный музей елочных игрушек в Минске выберет самый красивый новогодний шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В творческом конкурсе «Ганарымся рэчамі Айчыны» номинаций несколько – лучшая игрушка из дерева, соломки, гипса, стекла, самая оригинальная новогодняя открытка и праздничный плакат. Присылать свои креативные идеи могут как взрослые, так и дети. Итоги подведут в декабре. Работы победителей в следующем сезоне запустят в тираж на белорусской фабрике елочных игрушек, а также представят на специальной выставке.

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

В рамках этого конкурса мы будет проводить еще один конкурс «Сувенир из Беларуси». Потому что наша страна сейчас, как мы знаем, сейчас пытается развивать въездной туризм. Но, к сожалению, аутентичных сувениров у нас очень мало (начиная от того, что магнитики завозятся из Китая).

Поэтому совместно с Академией искусств и с профильными учебными заведениями мы будем разрабатывать такой концепт. Они будут придумывать, мы будем подводить итоги и потом запускать эти сувениры в продажу.

Кроме того, изящные шары станут еще и подарком для детей из интернатов. В музее будут проходить мастер-классы по их росписи. Участие могут принять все желающие.

Алина Шабельская, студентка Белорусской государственной академии искусств:

Я решила принять участие в этой акции сегодня, потому что я учусь в Академии искусств на дизайнера. Это интересно, это большой опыт и пойдет на пользу деткам.

Сегодня, я думаю, нарисую что-нибудь в белорусской тематике. Вот, пытаюсь нарисовать васильки, потом добавлю какие-нибудь листочки. Я думаю, будет очень красивый шарик.