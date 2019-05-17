Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске

Новости Беларуси. Крупнейший и старейший книжный магазин Минска «Светоч» распахнул свои двери после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменился дизайн фасада и вывеска. Теперь на ней написано – «Книгарня» и обозначена сеть – «Белкнига». Появился второй вход.

Внутри магазин стал светлее и просторнее. К старой площади в 1300 квадратных метров добавились еще 640. А интерьер больше напоминает современную арт-галерею.

На каждом этаже магазина – по инфокиоску. В них информация по всему ассортименту и даже голосовой переводчик с английского. Кроме того есть зал для встреч писателей с читателями. Рядом – кафе.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Должны находиться в Сети те книги, и производиться в Беларуси, и привозиться, которые находят читателя, которые находят покупателя. Безусловно, существует государственная дотация, в каких-то исключительных случаях книга поддерживается. Поддерживается классика, детская книга, которая должна стоить несколько дешевле, чтобы родители могли подарить что-то своим детям и привлечь их к чтению.