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Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске

17 мая 2019 14:16
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Новости Беларуси. Крупнейший и старейший книжный магазин Минска «Светоч» распахнул свои двери после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменился дизайн фасада и вывеска. Теперь на ней написано – «Книгарня» и обозначена сеть – «Белкнига». Появился второй вход.

Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске-1

Внутри магазин стал светлее и просторнее. К старой площади в 1300 квадратных метров добавились еще 640. А интерьер больше напоминает современную арт-галерею.

Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске-4

На каждом этаже магазина – по инфокиоску. В них информация по всему ассортименту и даже голосовой переводчик с английского. Кроме того есть зал для встреч писателей с читателями. Рядом – кафе.

Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Должны находиться в Сети те книги, и производиться в Беларуси, и привозиться, которые находят читателя, которые находят покупателя. Безусловно, существует государственная дотация, в каких-то исключительных случаях книга поддерживается. Поддерживается классика, детская книга, которая должна стоить несколько дешевле, чтобы родители могли подарить что-то своим детям и привлечь их к чтению.

Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске-10

Книжный магазин «Светоч» на проспекте Победителей хорошо знаком минчанам и туристам. Он был открыт 5 ноября 1977 года. И с того момента считается легендарным местом для любителей книжных новинок и классики.

Легендарный книжный магазин «Светоч» открылся после реконструкции в Минске-13

# Книги # Культура # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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