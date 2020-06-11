Купить билеты в театр или прогуляться по мистическим местам. Что ещё подскажет удобное приложение «Минск»?
Новости Беларуси. Удобный путеводитель по столице. Информационно-туристский центр «Минск» запустит мобильное приложение, которое поможет узнать о городе еще больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в мобильном помощнике можно будет найти информацию о музеях и культурных мероприятиях, купить билеты в театр и даже забронировать номер в гостинице. Также в приложении появятся аудиогиды и элементы дополненной реальности.
Для удобства перемещения сделают привязку к геолокации. Продумают и интересные маршруты. К примеру, можно будет самостоятельно посетить мистические объекты Минска или погрузиться в тайны Верхнего города.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Мы обратились в Парк высоких технологий, оказать нам содействие, и получили много откликов от резидентов. Работа по поводу того, чтобы создать информационно-туристский пункт в холле Минской городской ратуши. В дальнейшем на основании этого мы хотим разработать еще несколько мобильных приложений по пешеходным маршрутам города. Возможно, сюда добавятся и экологические тропы с подробным описанием и экскурсией.
Сейчас разработчики обновляют сайт инфортурцентра, чтобы сделать его более удобным и информативным. А после приступят к разработке самого приложения. Открыть для себя столицу по-новому можно будет уже к концу 2020 года.