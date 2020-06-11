Купить билеты в театр или прогуляться по мистическим местам. Что ещё подскажет удобное приложение «Минск»?

Новости Беларуси. Удобный путеводитель по столице. Информационно-туристский центр «Минск» запустит мобильное приложение, которое поможет узнать о городе еще больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в мобильном помощнике можно будет найти информацию о музеях и культурных мероприятиях, купить билеты в театр и даже забронировать номер в гостинице. Также в приложении появятся аудиогиды и элементы дополненной реальности.