Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

Новости Беларуси. Молодежный театр эстрады предлагает юным зрителям увлекательно провести летние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого подготовлены новые сюрпризы и приключения.

В частности, театр присоединился к общенациональной акции «Культурное лето: мастера искусств – детям». Это отличная возможность поближе познакомить детей с творчеством артистов, выйдя за стены театра. Сейчас на площадках столичных школ с успехом идет мюзикл «В некотором царстве, в некотором государстве… или Принц-золотые уши».