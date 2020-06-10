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Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам

10 июня 2020 08:21
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Новости Беларуси. Молодежный театр эстрады предлагает юным зрителям увлекательно провести летние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого подготовлены новые сюрпризы и приключения.

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам-1

В частности, театр присоединился к общенациональной акции «Культурное лето: мастера искусств – детям».

Это отличная возможность поближе познакомить детей с творчеством артистов, выйдя за стены театра. Сейчас на площадках столичных школ с успехом идет мюзикл «В некотором царстве, в некотором государстве… или Принц-золотые уши».

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам-4

Творческое лето. Какую программу подготовил Молодёжный театр эстрады к школьным каникулам-6

Постановка наполнена песнями и танцами, интерактивными играми, где дети могут взаимодействовать с персонажами представления.

# Театр # Культура # Фотофакт

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