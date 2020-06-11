Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района

Агрогородок Рованичи – один из обязательных остановочных пунктов на пути к малоизвестным достопримечательностям Минской области. Корреспонденты программы «Центральный регион» узнавали, что сохранилось с XVIII века до наших дней.

Свое родовое гнездо здесь решил создать Антоний Слотвинский. Будучи религиозным человеком, в первую очередь он подумал о жизни после смерти и начал возведение костела святого Антония. Храм предназначался для фамильной усыпальницы. И родовой склеп, действительно, какое-то время использовался по назначению – об этом говорят сохранившиеся мемориальные доски. Гробы размещались на подземном этаже. Если рискнуть – туда можно спуститься: пол частично обрушился, появился спуск на нижний ярус. Но делать этого не стоит, в любой момент здание может рухнуть.

Были ли останки Слотвинских кем-то изъяты или они до сих пор хранятся в костеле – точного ответа найти не удалось. На просторах Интернета есть фотографии человеческих костей, которые якобы здесь обнаружили туристы. Но в 100-процентную их подлинность верить не стоит.

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Когда была установлена советская власть, где-то после 1920 года, костел был закрыт. Хотя парафия католическая здесь была, и прихожане обращались к властям с просьбой оставить для них костел. Но нет, им не вняли. В 30-ые годы костел был приспособлен под склад. И в таком виде просуществовал до начала 90-ых.

В 90-ых годах предыдущего столетия храм горел. Возможно, захоронения были уничтожены во время пожара. Есть в костеле и верхний этаж.

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:

Здесь есть еще остатки такой деревянной лестницы. Видно, что дерево немного обгорелое. Подниматься, конечно, не очень удобно, тем более лестница как бы заворачивает. Можно поскользнуться, особенно в такую дождливую погоду. А это вид со второго этажа костела. На окнах есть такие металлические балки. Видимо, здание хотели законсервировать. Скорее всего, были заколочены двери. Но сейчас и эти самые балки отвалились – и дверей и в помине нет.

Костел располагается посреди кладбища. Оно действует до сих пор. Современные кресты соседствуют со старинными польскими захоронениями. Одна из самых древних могил принадлежит Юзефе Корзович. На месте ее погребения находится памятник в виде свитка. Девушка умерла в 1885 году в возрасте 20 лет. Она являлась родственницей Слотвинских.





Есть какие-то планы по восстановлению костела?

Ирина Вабищевич:

Костел Святого Антония не является историко-культурной ценностью. И очень мало в Рованичах католиков. Службы проходят в деревне Гайдукова Слободка. Да и у католической парафии таких средств на восстановление нет. Но я верю в хорошее: может, найдутся люди, которые восстановят храм. Есть версия, что костел связан подземным ходом с усадебным домом Слотвинских. Он находится в паре километров отсюда. Причем тоннель проходит под искусственным озером. Ходят слухи, что местные жители на его дне находили красные кирпичи.

Сама усадьба тоже находится в плачевном состоянии. Чтобы любители прогулок по «заброшкам» не пострадали, дворец огородили забором. Но и он уже частично поврежден. Дворец состоял из трех этажей. Все они сохранились, но вот лестницы могут легко обвалиться.

Григорий Ладутько, директор Рованичского сельского дома культуры:

Дворец пережил революцию. Во время войны тут был немецкий гарнизон. И он был поврежден авиационной бомбой. Верхний этаж разбомбили. И поэтому после войны усадьбу отреставрировали. И ввели его в эксплуатацию в 1952 году.

В советское время дворец использовался, скажем так, не по назначению. Примерно с 1930 года здесь размещалась школа. Спустя сорок лет некогда великолепная усадьба превратилась в участковую больницу. Медучреждение здесь просуществовало до 1993 года.

Григорий Ладутько:

Эту усадьбу передали на баланс местного колхоза. Были выделены средства на консервацию. Но она не была проведена, как следует. Я тогда был депутатом. Было предложение: все наши социальные службы – библиотеку, клуб, почту – перенести в это здание. Если б кто-то здесь работал, то за ним бы присматривали.

Недавно об усадьбе в хозяйстве вспомнили. Заключили договор с предприятием, занимающимся реставрацией. Поэтому, возможно, через пару лет здание сможет выкупить частник и дать ему второй шанс на жизнь.

К слову, недалеко от усадьбы находится законсервированный бровар. Его возвели еще при Слотвинских. В советское время там изготавливали спирт. Такой же бровар находится в деревне Володута – это по пути из Червеня в Рованичи.