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Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района

11 июня 2020 12:03
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Агрогородок Рованичи – один из обязательных остановочных пунктов на пути к малоизвестным достопримечательностям Минской области. Корреспонденты программы «Центральный регион» узнавали, что сохранилось с XVIII века до наших дней.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-1

Свое родовое гнездо здесь решил создать Антоний Слотвинский. Будучи религиозным человеком, в первую очередь он подумал о жизни после смерти и начал возведение костела святого Антония. Храм предназначался для фамильной усыпальницы. И родовой склеп, действительно, какое-то время использовался по назначению – об этом говорят сохранившиеся мемориальные доски. Гробы размещались на подземном этаже. Если рискнуть – туда можно спуститься: пол частично обрушился, появился спуск на нижний ярус. Но делать этого не стоит, в любой момент здание может рухнуть. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-4

Были ли останки Слотвинских кем-то изъяты или они до сих пор хранятся в костеле – точного ответа найти не удалось. На просторах Интернета есть фотографии человеческих костей, которые якобы здесь обнаружили туристы. Но в 100-процентную их подлинность верить не стоит. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-7

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-9

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
Когда была установлена советская власть, где-то после 1920 года, костел был закрыт. Хотя парафия католическая здесь была, и прихожане обращались к властям с просьбой оставить для них костел. Но нет, им не вняли. В 30-ые годы костел был приспособлен под склад. И в таком виде просуществовал до начала 90-ых.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-12

В 90-ых годах предыдущего столетия храм горел. Возможно, захоронения были уничтожены во время пожара. Есть в костеле и верхний этаж. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-15

Вероника Сайко, корреспондент СТВ: 
Здесь есть еще остатки такой деревянной лестницы. Видно, что дерево немного обгорелое. Подниматься, конечно, не очень удобно, тем более лестница как бы заворачивает. Можно поскользнуться, особенно в такую дождливую погоду. А это вид со второго этажа костела. На окнах есть такие металлические балки. Видимо, здание хотели законсервировать. Скорее всего, были заколочены двери. Но сейчас и эти самые балки отвалились – и дверей и в помине нет.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-18

Костел располагается посреди кладбища. Оно действует до сих пор. Современные кресты соседствуют со старинными польскими захоронениями. Одна из самых древних могил принадлежит Юзефе Корзович. На месте ее погребения находится памятник в виде свитка. Девушка умерла в 1885 году в возрасте 20 лет. Она являлась родственницей Слотвинских.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-21



Есть какие-то планы по восстановлению костела? 

Ирина Вабищевич:
Костел Святого Антония не является историко-культурной ценностью. И очень мало в Рованичах католиков. Службы проходят в деревне Гайдукова Слободка. Да и у католической парафии таких средств на восстановление нет. Но я верю в хорошее: может, найдутся люди, которые восстановят храм. 

Есть версия, что костел связан подземным ходом с усадебным домом Слотвинских. Он находится в паре километров отсюда. Причем тоннель проходит под искусственным озером. Ходят слухи, что местные жители на его дне находили красные кирпичи. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-24

Сама усадьба тоже находится в плачевном состоянии. Чтобы любители прогулок по «заброшкам» не пострадали, дворец огородили забором. Но и он уже частично поврежден. Дворец состоял из трех этажей. Все они сохранились, но вот лестницы могут легко обвалиться. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-27

Григорий Ладутько, директор Рованичского сельского дома культуры:  
Дворец пережил революцию. Во время войны тут был немецкий гарнизон. И он был поврежден авиационной бомбой. Верхний этаж разбомбили. И поэтому после войны усадьбу отреставрировали. И ввели его в эксплуатацию в 1952 году. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-30

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-32

В советское время дворец использовался, скажем так, не по назначению. Примерно с 1930 года здесь размещалась школа. Спустя сорок лет некогда великолепная усадьба превратилась в участковую больницу. Медучреждение здесь просуществовало до 1993 года.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-35

Григорий Ладутько:
Эту усадьбу передали на баланс местного колхоза. Были выделены средства на консервацию. Но она не была проведена, как следует. Я тогда был депутатом. Было предложение: все наши социальные службы – библиотеку, клуб, почту – перенести в это здание. Если б кто-то здесь работал, то за ним бы присматривали.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-38

Недавно об усадьбе в хозяйстве вспомнили. Заключили договор с предприятием, занимающимся реставрацией. Поэтому, возможно, через пару лет здание сможет выкупить частник и дать ему второй шанс на жизнь.

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-41

К слову, недалеко от усадьбы находится законсервированный бровар. Его возвели еще при Слотвинских. В советское время там изготавливали спирт. Такой же бровар находится в деревне Володута – это по пути из Червеня в Рованичи. 

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-44

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района-46

Ирина Вабищевич: 
По разным сведениям, бровар начали строить то ли в конце 19, то ли в начале 20 века. Принадлежали эти земли Слотвинским. И такой уже был в Рованичах. Но его мощностей не хватало, чтобы обеспечить все заказы. Сейчас бровар принадлежит частному лицу – человеку по фамилии Новик. Он обещает, что здесь будет восстановлен бровар. Но он будет несколько перепрофилирован. Будут изготавливать не спирт, а пиво. Когда-то здесь вся территория была заросшая травой, тут была заброшенная ферма. Но после того как это стало частным владением – тут навели порядок. Здания подготовили к реставрации.

# Достопримечательности Минской области # Культура # Ирина Вабищевич # Вероника Сайко # Григорий Ладутько

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