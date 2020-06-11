Почитать Скорину онлайн и заказать копии документов. Как Национальная библиотека работает в онлайн-формате

Национальная библиотека перешла в онлайн-режим. Каждый день более двадцати тысяч человек пользуются виртуальными услугами книжного дома. В топе у посетителей электронная доставка документов, редактирование библиографического списка и проверка текстов на плагиат.

Татьяна Ходасевич, заведующая отделом обслуживания специализированных фондов Национальной библиотеки Беларуси: Любой желающий сейчас может заказать профессиональный поиск литературы по интересующей его теме, может попросить доработать список литературы к научной работе, может заказать проверку любого текста на наличие заимствований. Для того, чтобы заказать эту услугу, необязательно быть читателем библиотеки, достаточно авторизоваться на портале и заполнить минимальные поля.

Для виртуальных посетителей в общий доступ выложено множество книг и документов. Также богатые архивы Национальной библиотеки пополнили более двух с половиной тысяч ценных изданий, рукописей и уникальных гравюр. Теперь познакомиться с трудами Франциска Скорины, Ивана Федорова, Петра Мстиславца, Симеона Полоцкого можно, не выходя из дома.

Ольга Скалабан, заведующая отделом межбиблиотечного абонемента и доставки документов Национальной библиотеки Беларуси: Наши пользователи направляют к нам заказы, конкретно электронная доставка документов. Если сравнивать нашу работу в прошлом году и в этом году, то количество заказов увеличилось ровно в два раза. К нам обращаются не только пользователи из Беларуси, 30% заказов – это пользователи из зарубежных стран.

Десять миллионов документов и свыше пятисот тысяч цифровых копий – достояние Национальной библиотеки. Чтобы попасть в это виртуальное хранилище, нужно зайти на сайт НББ и перейти в электронный каталог.

Ольга Скалабан:

Пользователи заказывают копии документов из фондов нашей библиотеки – это, как правило, статьи, фрагменты из каких-то книг, учебников, это иллюстративный, карточный материал и эти заказы мы стараемся выполнять как можно оперативно, поскольку понимаем, что это нужно делать быстро.