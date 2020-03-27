«Павлинка» онлайн в легендарном Купаловском. Рассказываем, как сделали премьеру в таком формате

Новости Беларуси. «Павлинка» онлайн. В Международный день театра Купаловский впервые представил мировой показ легендарного спектакля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую популярную постановку из репертуара транслировали в прямом эфире. Увидеть «Павлинку» смогли и наши земляки за рубежом, и все поклонники белорусской культуры. Даже за тысячи километров можно максимально погрузиться в театральную атмосферу благодаря многокамерной съемке с разных ракурсов.

Удалась ли онлайн-премьера, спросим у Яны Шипко. Она вышла на прямую связь со студией.

Яна Шипко, корреспондент:

Все удалось. Впервые театр продемонстрировал свою легендарную «Павлинку» всему миру. Интернет-просмотр доступен бесплатно на любом устройстве. Показ состоялся при поддержке видеосервиса VOKA. Как нам рассказали в театре, ввести такой онлайн-формат планировали летом, но так случилось, что именно сейчас он особенно востребован.

Так в каких же странах сегодня вечером планировали смотреть «Павлинку»?

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

«Паўлінка» – гэта сапраўды з’ява. З’ва для нацыянальнай культуры, але мы перакананы, што шмат будзе гледачоў і па за межамі нашай краіны. Ужо сёння, зараз мы маем пацверджанне, што нас будуць глядзець і ў Маскве, і ў Кіеве, і ў Вільнюсе, і ў Рызе, і ў Варшаве, і ў Беластоку. У Таронта, у Тэль-Авіве, у Парыжы. Мы спадзяемся, што гэты новы падыход, калі мы прыйдзем да гледача ў кожную хату, кожны дом, будзе запатрабаваны.

В соцсетях идею активно поддержали флешмобом. Люди просто выкладывали видео, в которых делились ожиданиями и благодарили за идею. Сам Павел Латушко, его мать и дочь поддержали флешмоб.

Труппе Купаловского еще не доводилось выступать для такой большой аудитории. Как они готовились сегодня выходить на сцену?