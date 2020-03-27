«Павлинка» онлайн в легендарном Купаловском. Рассказываем, как сделали премьеру в таком формате

Новости Беларуси. «Павлинка» онлайн. В Международный день театра Купаловский впервые представил мировой показ легендарного спектакля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Павлинка» онлайн. В Международный день театра Купаловский впервые представил мировой показ легендарного спектакля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самую популярную постановку из репертуара транслировали в прямом эфире. Увидеть «Павлинку» смогли и наши земляки за рубежом, и все поклонники белорусской культуры. Даже за тысячи километров можно максимально погрузиться в театральную атмосферу благодаря многокамерной съемке с разных ракурсов.
Удалась ли онлайн-премьера, спросим у Яны Шипко. Она вышла на прямую связь со студией.
Яна Шипко, корреспондент:
Все удалось. Впервые театр продемонстрировал свою легендарную «Павлинку» всему миру. Интернет-просмотр доступен бесплатно на любом устройстве. Показ состоялся при поддержке видеосервиса VOKA. Как нам рассказали в театре, ввести такой онлайн-формат планировали летом, но так случилось, что именно сейчас он особенно востребован.
Так в каких же странах сегодня вечером планировали смотреть «Павлинку»?
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
«Паўлінка» – гэта сапраўды з’ява. З’ва для нацыянальнай культуры, але мы перакананы, што шмат будзе гледачоў і па за межамі нашай краіны. Ужо сёння, зараз мы маем пацверджанне, што нас будуць глядзець і ў Маскве, і ў Кіеве, і ў Вільнюсе, і ў Рызе, і ў Варшаве, і ў Беластоку. У Таронта, у Тэль-Авіве, у Парыжы.
Мы спадзяемся, што гэты новы падыход, калі мы прыйдзем да гледача ў кожную хату, кожны дом, будзе запатрабаваны.
В соцсетях идею активно поддержали флешмобом. Люди просто выкладывали видео, в которых делились ожиданиями и благодарили за идею. Сам Павел Латушко, его мать и дочь поддержали флешмоб.
Труппе Купаловского еще не доводилось выступать для такой большой аудитории. Как они готовились сегодня выходить на сцену?
Павел Харланчук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
Нам сказалі: «Іграйце шчыра, як для сваіх гледачоў». Проста што сваіх гледачоў стала на шмат болей і па ўсяму свету іх раскідала. А як яны там зразумеюць – не ведаю. Але дай божа, што яны зразумеюць нас без слоўнікаў, таму што спектакль з 1944 года ўжо ідзе ў гэтым тэатры. Ён пабачыў шмат гледачоў і ў Расіі, і ў Польшчы – дзе толькі яго не ігралі. Таму спадзяюся, што ўсё будзе зразумела.