Куклы-актёры: в чём магия театральных кукол и как они готовятся к спектаклю?

На сцене этого театра главные действующие персонажи – куклы. Они впечатляют, завораживают, приковывают внимание - как детей, так и взрослых. Мы решили узнать, как они готовятся к спектаклю, и где ждут своего выхода на сцену.

Образ куклы сначала рождается в голове у режиссёра. Он вместе с художником воплощает свои мысли на бумаге. А после начинается настоящее волшебство. Эскиз попадает в руки художника-бутафора, который превращает плоское изображение в объёмную фигуру – куклу.

В руках художника-бутафора обычное полено, кусок поролона, папье-маше или изолона становится живой куклой.

С трепетом относятся художники-бутафоры к созданию каждой детали. Вот на этих станках по частям шлифуют будущих дровосеков, царевичей и Мальвин.

Быстротечность времени накладывает свой отпечаток и на создание кукол. Сейчас, популярность обретают вот такие куклы на магнитах. Они отыгрывают свои роли в спектаклях.

Сделать куклу мало. Чтобы она ожила, заиграла на сцене, надо поселить её в какую-либо среду. Для этого конструируют специальные декорации. Здесь всё делается руками мастера Дмитрия. Его любовь к работе с деревом привела его в театр.

Как только кукла готова, с ней начинает работать режиссёр вместе с актёром. Главная задача - вдохнуть в неё жизнь.

После окончания репетиции или спектакля, кукла покидает привычные декорации, она замирает. Неподвижно висит или сидит на полке и ждёт своего следующего выхода.

Куклы не всегда уходят вместе со спектаклем. Часто они становятся экспонатами музея. Здесь они могут поведать любознательным посетителям свои невероятные истории. Например, вот эти огромные куклы – былые актёры легендарного спектакля по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

И в музее, и на сцене куклы доказывают нам, что волшебство существует и делается оно руками человека.