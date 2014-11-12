Ансамбль «Камерные солисты Минска» готовит программу к 300 - летию композитора Кристофа Виллибальда Глюка

15 ноября в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоится концерт ансамбля «Камерные солисты Минска», посвященный 300 - летию со дня рождения знаменитого композитора Кристофа Виллибальда Глюка. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» - художественный руководитель ансамбля «Камерные солисты Минска» Дмитрий Зубов и один из известнейших скрипачей Европы - Флориан Дойтер из Германии.

Что можно услышать 15 ноября? Какие произведения прозвучат?

Дмитрий Зубов, художественный руководитель ансамбля «Камерные солисты Минска»:

Все произведения прозвучат впервые, кроме симфонии Гайдна, симфонии №7, которая, как минимум исполнялась один раз пятнадцать лет назад в Минске. Все остальные произведения прозвучат впервые. Это будут фрагменты из музыки юбиляра Кристофа Виллибальда Глюка «Дон Жуан». Кроме того прозвучит сифония «Ля мажор» Карла Филипп Эммануила Баха. Кстати, ему тоже в этом году исполняется 300 лет. И кроме того Флориан сыграет совершенно неизвестный скрипичный концерт неизвестного композитора.

Флориан Дойтер, скрипач (Германия):

Концерт де Маки - уникальное событие. Концерт де Маки, который будет исполнен 15 ноября - это будет второй раз, когда он будет исполняться за последние 10 лет. С другими сочинениями чаще всего бывает так, что они тоже находятся в виде рукописей и по ним изготавливается нотный материал - музыкальные партии.

Какое ваше отношение к различным нововведениям? Или же классическая музыка не терпит различных новшеств, и во всем нужна своя тонкость и тактика?

Флориан Дойтер, скрипач (Германия):

Это тяжёлая тема! Поскольку с одной стороны мы играем действительно классику. С другой стороны - мы хорошо понимаем, что в наше время большое количество людей «клюют» именно на такие более новые вещи. Они их интересуют. Конечно, мы бы хотели оставаться в этом «классическом поле», но иногда нам приходится использовать все эти «новинки». В такой обстановке мы, пожалуй, никогда не играли!