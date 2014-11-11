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95-летний юбилей 11 ноября у Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей

11 ноября 2014 18:16
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Новости Беларуси. 95-летний юбилей 11 ноября у одного из самых уникальных музеев страны — Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей. Старинное здание  полноценным музеем стало лишь 1919 году. Хотя на протяжении всего 19 века пополнялось различными предметами роскоши и просто ценными краеведческими материалами.

Татьяна Шода, главный хранитель фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Музей был открыт официально во дворце 7 ноября 1919 года. Я хочу сказать, что это было предсказуемо по всей дореволюционной истории дворца. Дело в том, что уже дореволюционный период на дворец смотрели как  на музей, и некоторые его залы были обустроены как музейные экспозиции. 

Несмотря на непростую историю века 20, Дворец Румянцевых и Паскевичей и сегодня — это уникальный культурный объект в Беларуси. Его аутентичность сохранилась до нашего времени, причем как внешняя форма, так и внутреннее содержание.

В коллекциях — уникальные часы, мебель, посуда, оружие. Всё то, что когда-то украшало жизнь именитых дворян. Некоторые экспонаты имеют и вовсе тысячелетнюю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Музеи Гомеля # Татьяна Шода

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