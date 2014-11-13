Дни Латвии проходят в Витебске

Новости Беларуси. Дни Латвии в Витебске.Прибалтийская страна, с которой граничит именно северный регион Беларуси, по традиции отмечает свой национальный праздник не только у себя, но и вместе с соседями. Ко Дню провозглашения Латвийской Республики приурочены культурные события, которыми в эти дни насыщена жизнь города на Двине. А на сцене концертного зала «Витебск» два коллектива оригинально и многопланово представили национальный танец, не ограничиваясь традиционным прочтением.

Культура страны, это не только песня, музыка и танец. Это обязательно и национальный костюм, говорит руководитель консульства Латвийской Республики в Витебске.

Дагния Лаце-Ате, руководитель консульства Латвийской Республики в Витебске:

Я хочу поблагодарить витебчан за то, что они ежегодно откликаются на наши предложения, предоставляет нам возможность показать дни Латвии в Витебске. Действительно, необходимо проводить такие мероприятия, поскольку они создают все новые и новые мосты между жителями Витебской области и Латвией.

В Витебском художественном музее жители города смогут познакомиться с творчеством известного латышского художника Освальда Звейсалниекса. А несколько часов назад в арт-центре Марка Шагала торжественно открыли выставку ещё одного известного мастера- графика Мариса Чачки, сообщили в программе .

Алексей Бурунов, директор арт-центра:

В его работах каждый может увидеть то, что он хочет увидеть. Возможно себя, возможно, что-то положительно, а возможно, что-то и отрицательное. Марис выставляется в Витебске впервые, но надо сказать, что его работы уже посмотрели в других городах.