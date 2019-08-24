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Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»

24 августа 2019 12:11
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Новости Беларуси. С грузинским акцентом проходит этот день в Минске. В центре белорусской столицы 24 августа открылся Торговый дом Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-1

Чиновники, белорусские грузины, гости из Иверии и жители белорусской столицы – церемония собрала огромное количество гостей. Теперь открыть для себя культуру страны вечной весны и приобрести традиционные грузинские продукты стало проще. Пространство разделено на несколько зон, где Грузия представлена во всех красках.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-4

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Грузия сама по себе небольшая, но очень гордая страна. Страна с традициями. Постарались в Минске сделать маленькую Грузию. Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов, для минчан, для гостей Минска, не только для грузин. Приглашаем сюда всех.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-7

Это не обычный магазин или ресторан, это культурный центр Грузии, где будут проходить презентации, дегустации. Сюда можно прийти с вопросами про Грузию, можно посмотреть фильмы грузинские, узнать о грузинских традициях.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-10

Поэтому я думаю, что минчане полюбят этот Дом, полюбят этот маленький уголок земли в Минске, и всегда будет здесь многолюдно.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-13

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-15

Дом Грузии – это не только платформа для увеличения товарооборота, это еще и площадка для диалога. Грузия, открывая себя Беларуси, познает и открывает для себя нашу страну. Мэр Тбилиси охотно принял приглашение от своего коллеги из Минска посетить в этот день белорусскую столицу.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-18

Сегодня в Верхнем городе в Минске также проходит традиционный грузинский праздник «Тбилисоба». Уже в пятый раз фестиваль собирает гостей. Провести время вкусно, музыкально и душевно будет возможность у каждого. Работают фудкорты, зоны активности, на главной сцене праздника выступят известные коллективы Грузии.

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Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»-21

# Беларусь-Грузия # Экономика # Валерий Кварацхелия # Фотофакт

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