Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»

Новости Беларуси. С грузинским акцентом проходит этот день в Минске. В центре белорусской столицы 24 августа открылся Торговый дом Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники, белорусские грузины, гости из Иверии и жители белорусской столицы – церемония собрала огромное количество гостей. Теперь открыть для себя культуру страны вечной весны и приобрести традиционные грузинские продукты стало проще. Пространство разделено на несколько зон, где Грузия представлена во всех красках.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:

Грузия сама по себе небольшая, но очень гордая страна. Страна с традициями. Постарались в Минске сделать маленькую Грузию. Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов, для минчан, для гостей Минска, не только для грузин. Приглашаем сюда всех.

Это не обычный магазин или ресторан, это культурный центр Грузии, где будут проходить презентации, дегустации. Сюда можно прийти с вопросами про Грузию, можно посмотреть фильмы грузинские, узнать о грузинских традициях.

Поэтому я думаю, что минчане полюбят этот Дом, полюбят этот маленький уголок земли в Минске, и всегда будет здесь многолюдно.

Дом Грузии – это не только платформа для увеличения товарооборота, это еще и площадка для диалога. Грузия, открывая себя Беларуси, познает и открывает для себя нашу страну. Мэр Тбилиси охотно принял приглашение от своего коллеги из Минска посетить в этот день белорусскую столицу.