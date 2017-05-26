Кто в ответе за чистоту памятника Якубу Коласу в Минске?

С 1972 года, когда скульптор Азгур подарил Минску бронзового Якуба Коласа, этот памятник повидал немало банных процедур. Ежедневно на его мудрую голову оседает городская пыль, остаётся налёт от опадков, а на пиджаке то и дело появляются сюрпризы от птиц и, порой, автографы от людей. Но дорожные рабочие Советского района знают, как справиться со всеми трудностями и вернуть писателю чистоту и блеск.

Итак, чтобы привести в порядок Якуба Колоса, помыть косы Ганночке и усы деду Талашу нужен восьмичасовой рабочий день.

Многие удивляются: а зачем «принимать ванну» скульптурам в дождь? Дело в том, что осадки только слегка размягчают грязь, а вот справиться с пятнами под силу только мастерам.