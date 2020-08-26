«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Новости Беларуси. Республиканский творческий конкурс «Живая классика» определил победителей. Это совместный проект «Столичного телевидения» и Министерства информации. Ежегодно он собирает талантливую молодежь со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году на формат литературного соревнования повлияла эпидемиологическая ситуация. Однако конкурс все же должен был состояться. Чем участники удивляли жюри и кто покорил сердца зрителей сильнее?

Подробности в репортаже Дмитрия Бояровича.

Дзень мінае, а дзеці, а дзеці чакаюць дарма, і другі ўжo, і трэці мінае, а маці няма.

Для 11-летней Насти участие в конкурсе республиканского уровня стало дебютным. В Минск девочка приехала из Витебской области. Со сцены читала отрывок из поэмы «Прыгоды цымбал» Аркадия Кулешова. Результат – первое место в своей возрастной категории.