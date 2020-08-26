«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?
Новости Беларуси. Республиканский творческий конкурс «Живая классика» определил победителей. Это совместный проект «Столичного телевидения» и Министерства информации. Ежегодно он собирает талантливую молодежь со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году на формат литературного соревнования повлияла эпидемиологическая ситуация. Однако конкурс все же должен был состояться. Чем участники удивляли жюри и кто покорил сердца зрителей сильнее?
Подробности в репортаже Дмитрия Бояровича.
Дзень мінае, а дзеці, а дзеці чакаюць дарма, і другі ўжo, і трэці мінае, а маці няма.
Для 11-летней Насти участие в конкурсе республиканского уровня стало дебютным. В Минск девочка приехала из Витебской области. Со сцены читала отрывок из поэмы «Прыгоды цымбал» Аркадия Кулешова. Результат – первое место в своей возрастной категории.
Анастасия Наумчик, участник республиканского творческого конкурса «Живая классика»:
Мы выбралі гэты верш таму, што калі я яго прачытала, я зразумела, што мне ён падабаецца. Гэты верш пра ахвяраванні і пра жудасны час Айчыннай вайны.
География участников финала широкая: Лида, Докшицы, Могилев, Столбцы... Всего 15 городов практически из всех регионов страны. А заявки на участие в конкурсе подали больше тысячи детей. Предыдущие этапы прошли онлайн (изменения внесла эпидемиологическая ситуация).
Параска думае: «Ой, ой! Я ж не чытала ні адной!»
Елена Реба:
К стихотворению мы подошли очень ответственно, нашли в интернете неизвестного автора для нас, Алексея Черкасова «Роднае слова».
Матвей Реба, участник республиканского творческого конкурса «Живая классика»:
Оно довольно патриотическое, оно рассказывает красоту нашего языка
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Произведения, выбранные участниками, разнообразны. Это стихи Колоса, Короткевича, Панченко… Есть и народная сказка. А самые популярные темы – судьба родины, деревенская жизнь, Великая Отечественная война.
В жюри – люди, которые внесли вклад в популяризацию белорусского языка, представители Министерств образования и информации, деятели культуры. Выступающих оценивали по нескольким параметрам: главное – выбор произведения, артистичность и глубина проникновения в образ.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Вызначыць пераможцаў у гэтым конкурсе амаль немагчыма. Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу.
Владимир Андриевич, начальник управления Министерства информации Беларуси:
Гэтыя дзеткі, якія ўжо прызвычаіліся чытаць, якія палюбілі літаратуру, якія цягнуцца да чытання, будуць ужо творцамі, будуць ініцыятыўнымі. І вось сённяшнія члены журы, яны як раз падтрымалі кожнага з іх.
Лучшие чтецы выйдут на сцену Дня белорусской письменности. Он состоится 6 сентября в Белыничах. Вместе с тем СТВ покажет телеверсию финала. Трансляция запланирована на тот же день – в одиннадцать часов утра.