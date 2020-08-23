Здесь учились Ксения Ситник и Андрей Кунец. Показываем подготовку музыкальных школ Минска к новому учебному году

Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще сотни художественных и музыкальных школ. А это то самое советское наследие, которые мы не разрушили в 90-е и сохранили в наше время.

Только в столице таких школ два десятка, где за весьма символическую плату, а для детей из многодетных семей и вовсе бесплатно, помогут рассмотреть и развить талант вашего ребенка. А здесь важны не только педагоги, хотя они действительно «штучный товар», но и многотысячный арсенал музыкальных инструментов.

А здесь очень важный момент – собственное производство. Говоря экономическим языком, то самое импортозамещение.