О каких легендах Бреста вы могли не знать? Необычный экскурсионный маршрут предложили в музее «Берестье»

Новости Беларуси. Вне стен. В музее «Берестье» презентовали необычную экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовав и финишировав у входа, всего за 45 минут посетители могут пройти сквозь десять веков истории Бреста. При этом заходить в музей вовсе не обязательно.

Посетители услышат то, о чем раньше здесь не рассказывали. Эволюция фортификационных сооружений – от деревянного детинца до железобетонных долговременных огневых точек XIX века, легендарный городской замок, история археологических раскопок на Волынском укреплении Брестской крепости.

Александр Корецкий, старший научный сотрудник музея «Берестье»:

Целью экспедиции было отыскать фундамент либо остатки, фрагменты сторожевой башни волынского типа. Точно такая же башня существует в современном Каменце. Вполне возможно, если на большей площади проводить раскопки, может быть, фрагменты этой башни тоже будут обнаружены.

Территорию вокруг музея преобразили к 1000-летию Бреста. Местность, где было найдено древнее поселение XIII века, таит еще немало эксклюзива, говорят специалисты. В экскурсию включены редкие детали раскопок Госпитального острова из дневниковых записей 30-х годов.

Александр Корецкий:

Польская экспедиция под руководством профессора Сосновского из Варшавской политехники здесь в том числе проводила раскопки. Сохранился дневник Томаша Жука-Рыбицкого, военного инженера, полковника, который служил в Брестской крепости, где он рассказывает об истории этой экспедиции и очень красочно, очень подробно все описывает.