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«Раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу». В Гомеле открылась выставка, показывающая, как выглядел город в ХХ веке

24 августа 2020 07:15
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Новости Беларуси. Увидеть и почувствовать город, которого больше нет. В Гомеле открылась уникальная выставка, рассказывающая о том, как выглядел областной центр в первой половине ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу». В Гомеле открылась выставка, показывающая, как выглядел город в ХХ веке -1

В его образе органично уживались и классицизм эпохи Российской империи, и конструктивизм времён молодой советской Беларуси. Новая экспозиция – это результат работы последних трёх лет.  

«Раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу». В Гомеле открылась выставка, показывающая, как выглядел город в ХХ веке -4

Историки и архитекторы восстановили утраченные во время Второй мировой войны ключевые здания города. Чертежи и сведения о них по крупицам собирались в архивах Беларуси, России и Литвы.   

«Раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу». В Гомеле открылась выставка, показывающая, как выглядел город в ХХ веке -7

Андрей Скидан, куратор выставки:  
Мы ўспамінаем, што раней раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу, стекло», «Пирожки!». Бегалі хлопцы, разносілі ваду за адну капейку. На гэтай выстаўцы мы чуем іх крыкі, чуем, як яны бегаюць. Бачым маставую, клінкер, бачым нейкія вобразы. Сярод домікаў гэтых малых сноўдаемся. І ў нас нараджаецца сапраўды ўражанне горада мінулай эпохі. Але мы ўсё гэта можам адрадзіць.  

«Раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу». В Гомеле открылась выставка, показывающая, как выглядел город в ХХ веке -10

Одна из ключевых частей экспозиции – макеты зданий выдающегося гомельского архитектора, почётного гражданина города Станислава Шабуневского. Именно его специалисты называют прародителем архитектурного образа Гомеля.   

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Андрей Скидан # Фотофакт

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