«Раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу». В Гомеле открылась выставка, показывающая, как выглядел город в ХХ веке

Новости Беларуси. Увидеть и почувствовать город, которого больше нет. В Гомеле открылась уникальная выставка, рассказывающая о том, как выглядел областной центр в первой половине ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его образе органично уживались и классицизм эпохи Российской империи, и конструктивизм времён молодой советской Беларуси. Новая экспозиция – это результат работы последних трёх лет.

Историки и архитекторы восстановили утраченные во время Второй мировой войны ключевые здания города. Чертежи и сведения о них по крупицам собирались в архивах Беларуси, России и Литвы.

Андрей Скидан, куратор выставки:

Мы ўспамінаем, што раней раздаваліся крыкі: «Точу ножи», «Стекло режу, стекло», «Пирожки!». Бегалі хлопцы, разносілі ваду за адну капейку. На гэтай выстаўцы мы чуем іх крыкі, чуем, як яны бегаюць. Бачым маставую, клінкер, бачым нейкія вобразы. Сярод домікаў гэтых малых сноўдаемся. І ў нас нараджаецца сапраўды ўражанне горада мінулай эпохі. Але мы ўсё гэта можам адрадзіць.