Новости Беларуси. Ковчег с частицей Животворящего Креста Господня со Святой горы Афон прибудет в Пинск. Святыню доставят к выставке-ярмарке «Беларусь православная», которая открывается 2 сентября.

Также в эти дни в Пинске будет находиться чудотворная Купятицкая икона Божьей Матери, одна из древнейших православных святынь Беларуси.

В программе духовно-просветительской выставки – творческие встречи, кинофильмы, беседы со священнослужителями. В экспозиции примут участие православные приходы и монастыри, издательства и мастерские из Беларуси, Греции, Иерусалима, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.