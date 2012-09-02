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Ковчег с частицей Животворящего Креста Господня со Святой горы Афон прибудет в Пинск

02 сентября 2012 13:17
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Новости Беларуси. Ковчег с частицей Животворящего Креста Господня со Святой горы Афон прибудет в Пинск. Святыню доставят к выставке-ярмарке «Беларусь православная», которая открывается 2 сентября.

Также в эти дни в Пинске будет находиться чудотворная Купятицкая икона Божьей Матери, одна из древнейших православных святынь Беларуси.

В программе духовно-просветительской выставки – творческие встречи, кинофильмы, беседы со священнослужителями. В экспозиции примут участие православные приходы и монастыри, издательства и мастерские из Беларуси, Греции, Иерусалима, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Религия # Выставки в Беларуси и мире

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