Воссозданный «Виленский Букварь» 1767 года 30 августа презентуют в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Воссозданный «Виленский Букварь» 1767 года 30 августа презентавали в Национальной библиотеке. Это уникальное факсимильное издание самого раннего белорусского букваря из всех сохранившихся в нашей стране. В мире сохранилось всего два оригинальных экземпляра этого издания.

Копия книги полностью соответствует оригиналу: фон бумаги, потертости, дефекты и пометки сохранены. Книжный памятник сопровождает перевод на белорусский, русский и английский языки, а также комментарии и пояснения историков.

В ходе торжественной церемонии воссозданную книгу передали в библиотеки всех регионов республики. А 1 сентября факсимильная копия появится и во всех учреждениях образования страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Это будет, действительно, букварь старославянского языка. Языка, на котором говорили белорусы в то время. Пользуясь этим букварем можно спокойно научиться читать старославянские тексты и дальше читать все то, что есть на этом языке в нашей библиотеке. Да и не только в нашей.