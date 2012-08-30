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Воссозданный «Виленский Букварь» 1767 года 30 августа презентуют в Национальной библиотеке

30 августа 2012 06:58
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Новости Беларуси. Воссозданный «Виленский Букварь» 1767 года 30 августа презентавали в Национальной библиотеке. Это уникальное факсимильное издание самого раннего белорусского букваря из всех сохранившихся в нашей стране.  В мире сохранилось всего два оригинальных экземпляра этого издания.

Копия книги полностью соответствует оригиналу: фон бумаги, потертости, дефекты и пометки сохранены. Книжный памятник сопровождает перевод на белорусский, русский и английский языки, а также комментарии и пояснения историков.

В ходе торжественной церемонии воссозданную книгу передали в библиотеки всех регионов республики. А 1 сентября факсимильная копия появится и во всех учреждениях образования страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Это будет, действительно, букварь старославянского языка. Языка, на котором говорили белорусы в то время. Пользуясь этим букварем можно спокойно научиться читать старославянские тексты и дальше читать все то, что есть на этом языке в нашей библиотеке. Да и не только в нашей.

# Культура # Книги

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