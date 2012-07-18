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Копию иконы Матери Божией Ченстоховской 18 июля доставят в Минск

18 июля 2012 07:25
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Новости Беларуси. Копию иконы Матери Божией Ченстоховской 18 доставят в Минск в рамках акции «От океана до океана». География проекта охватывает более 20 стран. Участники международного молитвенного автопробега уже побывали в других городах Беларуси. Ожидается, что белорусская часть  завершится 23 июля в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут акции пролегает от Тихого до Атлантического океана. Она стартовала еще 15 июня.  Автопробег призван обратить внимание на проблему абортов и  укрепление традиционных семейных ценностей. Инициативу поддержал и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

# Культура # Религия # Иконы, образа и мощи # Иконы

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