«Славянский базар в Витебске»: гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни уедет в Македонию. Евгений Славич – в десятке

Новости Беларуси. Гран-при уедет в Македонию. Имена победителей конкурса исполнителей эстрадной песни назвали в фестивальном Витебске. По итогам двух дней вокальных состязаний, лидером стал Бобан Мойсовски – представитель из Македонии. Белорус Евгений Славич вошел в десятку лучших.

В нынешнем году в конкурсе принимали участие 20 исполнителей из 20 стран. Жюри возглавил народный артист России Максим Дунаевский. Участникам вручили призы и премии. Обладатель «Гран-при» получил 15 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бобан Мойсовски, участник XXI международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2012» (Македония):

Самое потрясающее чувство было вчера, во время выступления: я понял, что моя песня понравилась зрителям, и когда вернулся за кулисы, подумал: «Боже мой, это замечательно!» Баллы для меня – это не самое главное.

Имя лидера зрители узнали еще накануне. 199 баллов после двух конкурсных дней. Позади 19 конкурентов и напряженные месяцы подготовки. Заслуженная награда — «Золотая лира» и 15 тысяч долларов, которые 20-летний певец потратит на развитие карьеры.

Основными конкурентками Македонии на конкурсе до последнего оставались Украина и Латвия. Украинская певица Галина Конах увезет вторую премию. А первое место досталось латышке Саманте Тине. Девушке с огненными волосами и огоньком в душе до победы не хватило всего двух баллов. Приободрил участницу директор фестиваля Родион Басс — еще на этом «Славянском базаре» вручил приглашение на следующий. Случай беспрецедентный за всю историю форума.