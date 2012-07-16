«Славянский базар в Витебске»: 16 июля – открытие Международного детского музыкального конкурса и День Украины

Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» 16 июля откроется X Международный детский музыкальный конкурс. На сцену выйдут 20 юных дарований из 17 стран. Их очередность определила жеребьевка, которая прошла накануне.

Открывать конкурсную программу будет россиянка. Две представительницы Беларуси, Евгения Клепицкая и Лиза Муравьева, выступят под пятым и семнадцатым номерами. Обе девочки – минчанки, и, несмотря на совсем юный возраст, лауреаты многочисленных фестивалей.

Детский конкурс, как и взрослый, состоит из двух выступлений и гала-концерта. 16 июля юные участники исполнят эстрадную песню на родном языке. 17 июля – эстрадную композицию.

Сегодня же на Славянском базаре – День Украины. Гостей фестивального города ждет концертная программа «Созвездие Украины». На сцену летнего амфитеатра выйдут как молодые исполнители, так и настоящие мэтры эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершит этот фестивальный день, или скорее сутки, Сергей Пенкин. Обладатель уникального голоса в четыре октавы даст ночной концерт в амфитеатре.

Уже в следующем году на «Славянском базаре» может появиться Студенческий песенный форум. Он объединит и продемонстрирует таланты молодых людей Беларуси, России и других государств. Идея его создания зародилась в студенческой среде. Он предположительно пройдет в мае-июне.