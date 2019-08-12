Конкурс «Триеннале молодых художников» впервые прошёл в Беларуси: где посмотреть лучшие работы

В этом году в Беларуси впервые прошел конкурс «Триеннале молодых художников». Прием заявок длился несколько месяцев. В итоге в отборочном туре эксперты изучили все работы и вынесли вердикт. Ознакомиться с лучшими, по их версии, смогут абсолютно все. 14 августа во Дворце искусств откроется художественная выставка по итогам творческого состязания.