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Конкурс «Триеннале молодых художников» впервые прошёл в Беларуси: где посмотреть лучшие работы

12 августа 2019 09:44
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В этом году в Беларуси впервые прошел конкурс «Триеннале молодых художников». Прием заявок длился несколько месяцев. В итоге в отборочном туре эксперты изучили все работы и вынесли вердикт. Ознакомиться с лучшими, по их версии, смогут абсолютно все. 14 августа во Дворце искусств откроется художественная выставка по итогам творческого состязания.

Конкурс «Триеннале молодых художников» впервые прошёл в Беларуси: где посмотреть лучшие работы-1

Гости программы Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделом информационно-выставочной работы Национального исторического музея, куратор выставки – Дарья Овчинникова и заведующий кафедрой искусств и средового дизайна факультета социокультурных коммуникаций БГУ, доктор философских наук, профессор – Игорь Духан.

Конкурс «Триеннале молодых художников» впервые прошёл в Беларуси: где посмотреть лучшие работы-4

Сколько работ было отобрано на конкурс «Триеннале молодых художников»? Кто мог принять участие и какие были условия? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Выставки в Минске # Культура # Дарья Овчинникова # Фотофакт

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