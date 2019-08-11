Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Новости Беларуси. Событие, которое прошло в Лошицком парке, по самым скромным подсчетам собрало более 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Событие, которое прошло в Лошицком парке, по самым скромным подсчетам собрало более 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В четвертый раз A-Fest – для меломанов и просто любителей послушать качественную музыку оpen-аir. Белорусский Nizkiz, украинский «Бумбокс», канадский K-Maro. Это только хедлайнеры.
Из развлечений – петанк, летний хоккей, волейбол. А еще большой фудкорт, ну и, конечно, фотозона, как же без нее. В общем, было весело.
Вместе со всеми на A-Fest зажигала и наша Яна Шипко.
Крутая программа, отличная погода, бесплатный вход и масса развлечений. Ну как тут усидеть дома.
Open-air с особой атмосферой и в очень живописной локации. Кажется, в Лошицком парке в этот летний уик-энд побывал весь город, да и не только.
A-Fest в череде летних оpen-аir выделяется своими фишками. В 2019 году десятки тысяч гостей не просто вместе наслаждались энергетикой A-Fest, но и отмечали 155 лет «Аливарии».
А еще темой этого года стала «старая школа», или «олд скул». Фотозона с ретро-кассетниками и роспись по джинсе – для ярких воспоминаний об A-Fest. А помогали быть «на стиле» 80-х и 90-х визажисты и парикмахеры.
Наталья Радивилко, ведущий специалист департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
Работает зона фешн, можно сделать себе бесплатно макияж, укладку. Можно разрисовать джинсу, у нас работают партнеры, которые это сделают замечательно. Людей становится все больше. Фудкорт полон разных блюд. Все отдыхают, все весело. Все круто.
Получилось выглядеть хипово не только у профессиональных моделей. Instagram пестрит яркими луками с фестиваля.
Оценив масштабы фудкорта с уличной едой во всем многообразии, обилие спортивных развлечений, дегустаций, детских активностей, гости занимали места у сцены. Здесь чем ближе к вечеру, тем интереснее.
Евгений Галич, лидер группы O.Torvald (Украина):
Куча классных людей, все очень позитивно и красиво. Мне очень нравится этот парк, в котором мы находимся. Прямо вау!
От балкано-цыганских мелодий и хулиганского фанка до задумчиво прекрасной Полины… На A-Fest традиционно с удовольствием слушают свое. Как, например, могилевских ребят Nizkiz.
Александр Ильин, вокалист группы Nizkiz:
Лайн-ап шикарный. Тем более такой повод – 155 лет такой серьезной компании. Приятно, что бесплатно, куча людей могут действительно отдохнуть.
В зарубежных хедлайнерах – украинский «Бумбокс» и канадский рэпер K-Maro. 10 часов музыки и танцев. По предварительным подсчетам, в Лошицком парке собрались 170 тысяч человек.
A-Fest в четвертый раз подтвердил статус крупнейшего оpen-аir, где можно отдыхать по-европейски и ловить лучшие моменты в фестивальном движении лета.
* На правах рекламы